Martins spiana la strada, Berenbruch chiude i conti: l'Inter torna sé stessa

Tre punti che servivano come il pane, e l'Inter non se li è fatti sfuggire. Dopo quattro sconfitte consecutive (derby, poi Spal, Como e Atalanta), i nerazzurri ritrovano sé stessi, battono 3-0 il Monza e rimettono pressione all'Atalanta che nel frattempo aveva piazzato il sorpasso. Kevin Martins spiana la strada dopo 9 minuti, poi sale in cattedra Thomas Berenbruch che chiude i conti con una doppietta da favola: i biancorossi combattono, nel primo tempo vanno anche vicino al pareggio ma alla fine si arrendono di fronte al cinismo e alla solidità interista. ALBA E TRAMONTO Il Monza paga a caro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con