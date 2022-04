La Juventus domina nel derby, 6-0 al Toro falcidiato dai rossi

Big match in scena allo Juventus center di Vinovo, si sfidano Juventus e Torino nella ventiquattresima giornata di campionato. Derby come sempre molto sentito, anche se le due formazioni sono divise in classifica da 20 punti. Bianconeri nettamente in corsa per il primo posto del girone occupato dal Bologna a 43 punti. Ospiti che invece lottano per risalire la classifica, il derby potrebbe essere un'ottima occasione di dare la svolta alla stagione. Equilibrio in campo, rissa e Toro in dieci Al via la ventiquattresima di campionato, Juventus che scende in campo con un 4-3-1-2 a trazione offensiva per provare sin da...

