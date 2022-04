Pardel para tutto, per Atalanta e Brescia un punto utile a entrambe

Al Tre Stelle - Francesco Ghizzi di Desenzano del Garda nulla di fatto fra Brescia ed Atalanta per quanto concerne il recupero infrasettimanale della 23ª giornata non disputata il 25 marzo. Dopo 90’ minuti intensi e non privi di spunti le due squadre non riescono a prevalere l’una sull’altra finendo di fatto a reti bianche una gara che avrebbe potuto avere grosse ripercussioni sulla classifica, con il Brescia aggrappato al quinto posto ma insidiato dal Verona e dal Vicenza e con l'Atalanta che cercava lo scatto definitivo per tenere dietro l'Inter, ora invece distante solamente due punti a due giornate dalla fine. Rondinelle che non riscattano la sconfitta dell’andata, pur andando vicino al gol in più occasioni, anche nella ripresa. L’Atalanta nel derby lombardo può vantare così 4 punti sui 6 complessivi.

DEA

Difficile parlare di una partita dal duplice volto. Per intenderci le squadre non si sono divise equamente la metà del cronometro perché la partita è stata combattuta su ambo i versanti a più momenti, come ogni derby che si rispetti, e al di là della grande attenzione vista per evitare ripercussioni negative fin dalle prime battute di gioco, al dominio territoriale dell’una seguivano le fiammate dell’altra. Sicuramente meglio la prima parte per la squadra di Fioretto, partita subito forte per cercare di indirizzare la partita sul binario giusto. Anche se il bottino della prima parte in termini di gol e occasioni risulta abbastanza avaro, solo un tiro in apertura di Palestra da posizione centrale e fuori bersaglio di un nulla, un’altra bella occasione capitata sui piedi di Orlando dopo scambio con Jonsson ma ben sventata da Recaldini, infine ancora Orlando alzava alto dopo un bel recupero sulla trequarti che innescava ancora Jonsson. Dentro, pure il cambio di Buyla, infortunatosi a metà tempo, e poco altro. Le occasioni rimangono importanti mentre nella ripresa era più il Brescia a creare pericoli, per la Dea rimaneva soltanto il tiro velleitario di Vavassori in apertura, senza particolari conseguenze.

RONDINI

Per il Brescia qualche buona fiammata nella prima parte, mentre nella ripresa il colpo veniva sventato in più riprese da un grande Piotr Michel Pardel. Nel primo round da segnalare soltanto una bella incornata di Ghidini che non trovava la giusta angolatura, e la grande azione iniziata ancora da Ghidini, alimentata da Gussago con un passaggio che arrivava dalle parti di Pandini, il quale solo davanti al portiere lisciava malamente. Rimarranno le uniche azioni degne di nota della prima frazione da parte dei Bersi boys. Mentre gran secondo tempo dei locali con la squadra che alzava il baricentro e provava a più ripresa a bussare dalle parti di un superlativo Pardel, stavolta insuperabile. Ci provavano Lorini (in due occasioni, la prima gran tiro da fuori), Kasa (tuffo plastico di Parole a sventare), ancora Lorini di testa e pure Grossi in egual maniera. Nulla di fatto per loro, e pure per Mafezzoni che imiterà i compagni nell’occasione forse più ghiotta del match, quando ad un quarto d’ora dalla fine colpirà di testa da posizione ravvicinata trovando ancora la risposta pronta di Pardel ad attenderlo. Finisce qui, un derby senza reti come una pizza senza pomodoro.

IL TABELLINO

BRESCIA-ATALANTA 0-0

BRESCIA (4-2-3-1): Recaldini 6.5, Muca 6.5, Lorini 6.5, Contessi 6.5, Mafezzoni 6.5, Gussago 6.5, Ghidini 6 (1' st Grossi 6), Pandini 6 (25' st Vescovi 6), Belotti 6 (38' st Raia sv), Orlandi 6 (38' st Rizza sv), Kasa 6. A disp. Andreoli, Savalli, Faggiano, Berberi, Maucci. All. Bersi 6.

ATALANTA (4-4-2): Pardel 7.5, Buyla 6 (26' Chiggiato 6), Tavanti 6.5, Ramaj 6.5, Ghezzi 6.5 (35' st Meloni sv), Comi 6.5 (21' st Riccio 6), Fiogbe 6 (21' st Parilla 6), Palestra 6, Orlando 6 (35' st Ferraroli sv), Vavassori 6, Jonsson 6.5 (1' st Manzoni 6). A disp. Illipronti, Arrigoni, Mingolla. All. Fioretto 6.

ARBITRO: El Ella di Milano 6.5.

ASSISTENTI: Pagliuca di Brescia e Tagliabue di Brescia.

AMMONITI: Buyla (A), Tavanti (A), Lorini (B), Muca (B).