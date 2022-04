Vittoria sotto gli occhi di Mancini: l'Italia comincia bene la cavalcata verso gli Europei

Start con vittoria per l'Italia Under 17, che comincia il girone Elite di qualificazione agli Europei con una vittoria per 1-0 sui pari età della Polonia. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi conquistano i primi tre punti grazie a una autorete di Zieba a inizio ripresa dopo un primo tempo dominato dove solo la sfortuna aveva negato il vantaggio a un'Italia decisamente brillante: Chiarodia, difensore del Werder Brema, colpisce una traversa (11') imitato poi dall'interista Di Maggio, che fa tremare il legno alla mezzora. A inizio ripresa ecco il gol decisivo: la stellina del Torino Ciammaglichella si libera bene sulla destra e fa partire un tiro-cross che incoccia sulla traversa e poi carambola in rete dopo il tocco sfortunato di Zieba. Una volta passati in vantaggio, gli Azzurrini addormentano la gara portando in porto il risultato. Nell'altra gara del girone, l'Ucraina ha vinto 2-0 con il Kosovo, che sarà anche il prossimo avversario dell'Italia: si gioca sabato alle 15, partita trasmessa in diretta streaming sul canale youTube VivoAzzurro.

L'undici titolare scelto da Bernardo Corradi per la partita contro la Polonia: clicca sulla foto per la gallery di figc.it

A catalizzare l'attenzione, ovviamente, la presenza in tribuna del ct Roberto Mancini, uno che non ha avuto paura di lanciare i giovani quando c'è stato da ricostruire la Nazionale maggiore: «I ragazzi vanno seguiti sempre. In questa Nazionale – ha dichiarato Mancini a figc.it – sono molto giovani, hanno appena 17 anni ma hanno prospettiva: bisogna continuare a seguirli e, nel tempo, dare loro l’opportunità di giocare a livello un po’ più alto. Bisogna ripartire dalla base, avere fiducia nei giovani che all’inizio possono avere qualche difficoltà per mancanza di esperienza ma bisogna continuare a dare loro delle opportunità perché poi possono venire grandi soddisfazioni». Così invece Bernardo Corradi sulla partita: «Iniziare la gara dell’esordio con una vittoria era fondamentale. I ragazzi sono stati bravissimi, cercando di giocare la palla con fraseggi stretti e credo che abbiamo raggiunto un grande risultato, al di là del punteggio che ci penalizza un po’: forse potevamo fare qualche gol in più, ma va bene così. Abbiamo concesso qualche palla, qualche errore di troppo ma ci sta: sono ragazzi di 17 anni e col tempo, impareranno. Adesso sarà importante recuperare: abbiamo due giorni e poi la seconda partita col Kosovo».

IL TABELLINO

ITALIA-POLONIA 1-0

RETE: 3’ st aut. Zieba (P).

ITALIA (4-3-1-2): Magro; Serra, Chiarodia, Mane, Saiani (30’ st Milani); Ciammaglichella (22’ st Parravicini), Lipani, Di Maggio (30’ st Onofrietti); Bruno; Vacca (22’ st Quieto), Bolzan (39’ st Misitano). A disp. Borriello, Delle Monache, Malaspina. All. Corradi.

POLONIA (5-4-1): Mikulko; Zieba (33’ st Szymanski), Kurzydlowski, Tomaszewski, Magnuszewski, Lewicki; Smiglewski (13’ st Terlecki), Kalemba (13’ st Wojcik), Staniszewski (33’ st Rychlik), Tkacz (39’ st Doba); Slawinski. A disp. Murawski, Drachal, Brzek, Przybylko. All. Gesior.

ARBITRO: Marian Alexandru Barbu (Romaniaa).

ASSISTENTI: Ferencz Tunyogy (Romania) e Christopher Campbell (Irlanda).

QUARTO UFFICIALE: Rob Hennessy (Irlanda).

AMMONITI: Smiglewski (P), Bruno (I), Onofrietti (I).