Pio Esposito finalmente in Nazionale: l'interista guiderà l'attacco dell'Italia agli Europei

Noi l'avevamo capito già qualche mese fa, Bernardo Corradi solamente in queste settimane ma, come suol dirsi, meglio tardi che mai. Sarà Francesco Pio Esposito a guidare l'attacco dell'Italia Under 17 agli Europei di Israele: con lui Alessandro Bolzan della Roma, Marco Delle Monache del Pescara e Alessio Vacca della Juventus. Quello che si terrà a Tel Aviv dal prossimo 16 maggio sino all'ultimo atto dell'1 giugno sarà il primo torneo importante al quale prenderà parte il centravanti dell'Inter, visto che finora l'unica esperienza in maglia Azzurra coincide con uno stage a Tirrenia datato giugno 2021. Da quel momento in poi non è arrivata più alcuna chiamata dal ct Corradi che, fino alla fase Élite delle qualificazioni (tris di sfide andate in scena in Toscana lo scorso aprile), gli ha preferito altri. Dopodiché la svolta: prima la convocazione nel pre-raduno di Coverciano, successivamente l'ingresso nella lista dei 20 che partiranno per Tel Aviv.

REPARTO COI FIOCCHI

L'attaccante di Castellammare di Stabia, fratello di Salvatore (centrocampista della Spal) e di Sebastiano (centravanti del Basilea), sarà dunque la punta di diamante in un reparto offensivo da 37 gol stagionali. Il più prolifico è stato il nerazzurro: oltre ad aver messo a segno 18 gol in 20 partite con l'Under 17, ha collezionato anche diverse presenze sia con l'Under 18 (12) che con la Primavera, esordendo in Youth League in occasione della sfida del Suning contro lo Sheriff. A seguire, nell'ordine: Bolzan, autore di ben 12 sigilli con l'Under 17 della Roma; Vacca, protagonista e terminale offensivo della Juventus con 6 centri; Delle Monache, in gol solamente contro la Sampdoria ma aggregato in pianta stabile alla formazione Primavera del Pescara. Se Corradi dovesse dare continuità al 4-3-1-2 che ha accompagnato gli Azzurrini negli ultimi mesi, sarà probabile una corsa a tre per due maglie tra Esposito, Bolzan e Vacca: tre che di mestiere fanno le prime punte e che, per caratteristiche, si sposerebbero perfettamente nell'assetto tattico degli Azzurrini. Da definire invece il ruolo che potrà ricoprire Delle Monache, attaccante esterno di ruolo e possibile jolly dell'attacco, magari dall'ora di gioco in avanti.

IL QUARTETTO AZZURRO

FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter): 18 gol in campionato , prima punta

ALESSANDRO BOLZAN (Roma): 12 gol in campionato , prima/seconda punta

ALESSIO VACCA (Juventus): 6 gol in campionato , prima punta

MARCO DELLE MONACHE (Pescara): 1 gol in campionato, attaccante esterno

Pio Esposito con la maglia dell'Under 18 nerazzurra in occasione della sfida contro la Fiorentina

NUMERI

La chiamata di Esposito nei 20 sorprende per le tempistiche - per fargli spazio il ct Corradi ha lasciato fuori Pisano della Juventus, recentemente passato al Bayern Monaco, e Vinciguerra del Cagliari - ma non per la scelta in sé, considerando che le qualità dell'interista sono tanto evidenti quanto supportate dai numeri. Quest'ultimi non lasciano spazio a equivoci: 18 gol messi a segno in 1484 minuti giocati, dei quali solamente 6 calci di rigore. La media realizzativa racconta di un gol ogni 82 minuti, più di un gol a partita. Il tutto impreziosito un esordio al miele con la Primavera in Youth League e un sigillo con l'Under 18 di Zanchetta, al Viareggio nella fase a gironi contro le Jovanes Promesas, il quale ha probabilmente rappresentato la sterzata decisiva per entrare definitivamente nel giro della Nazionale. La maglia Azzurra è realtà e la memoria non può che ritornare alla primavera del 2019 quando, un talento di nome Seba Esposito, trascinò gli Azzurri fino all'ultimo atto, poi perso contro l'Olanda. Sarà un altro Esposito a regalare delle gioie ai nostri colori?

I NUMERI DI PIO ESPOSITO IN UNDER 17