15 anni, capello biondo e mancino fatato: la stella ucraina Oleksandr Dragan illumina l'Atalanta

È nata una stella? Forse è presto per dirlo, certo è che quanto fatto da Oleksandr Dragan alla Coppa Calligaris assomiglia molto all'inizio di una splendida storia. Classe 2007 ucraino arrivato in estate dalla Dinamo Kiev, ha replicato quanto fatto nella giornata di venerdì contro il Lugano - assist illuminante per Arrigoni - e ci ha messo lo zampino anche nella "finalina" contro la Cremonese: dopo aver sfiorato la gioia personale con un mancino su calcio di punizione ad inizio ripresa, ha offerto a Ndengue un cioccolatino solo da spingere in rete che è valso alla Dea definitivo 2-0 dopo il gol nel primo tempo di Baldo, a sua volta imbeccato splendidamente da Sabatini con un lancio da trenta metri. Risposte importanti per Bellini anche dal punto di vista del gioco, a tratti spumeggiante nonostante i ritmi tutt'altro che forsennati, e della profondità di una rosa che si è rivelata completa in ogni reparto e, dettaglio non indifferente, con ampi margini di miglioramento.

PROTAGONISTA

In primis una considerazione doverosa: è solamente il 20 di agosto, le squadre sono nel pieno della preparazione e la "finalina" valida per il terzo posto nella prima edizione della Coppa Calligaris assomiglia più a un'amichevole che ad una partita di campionato. Fatto sta che a 15 giorni dall'inizio del campionato, fissato per domenica 4 settembre, una certezza ce l'abbiamo già: l'Atalanta sarà protagonista. In che modo lo scopriremo solamente vivendo, ma nel frattempo i nerazzurri di Bellini hanno avuto modo di dimostrare in 70 minuti tutte le proprie qualità. In primis la profondità della rosa, avendo schierato nel primo tempo della sfida contro la Cremonese una formazione profondamente rivoluzionata rispetto a quelle scelte per le sfide contro Lugano e Lazio, ottenendo in egual modo risultati egregi. Dopodiché l'estetica del gioco, a tratti spettacolare (Mencaraglia in regia è una garanzia, Arrigoni e Piantoni sono due mezzali capaci di fare tutto) nonostante i ritmi tutt'altro che forsennati, e la capacità di fare male alla prima occasione come accaduto al 9' quando Baldo, dopo essersi visto respinto un buon tentativo su assist di Arrigoni dopo tre minuti, porta avanti i suoi: lancio millimetrico di Sabatini, svista da matita rossa di Knetshu e destro chirurgico del centravanti che non lascia scampo a Galbiati.

MANCINO

Situazione più complessa in casa Cremonese. Ai grigiorossi non mancano né le qualità dal centrocampo in su (Censi e Casali sono due certezze in avanti, Corbari sulla trequarti sa il fatto suo) né le idee di gioco, tuttavia peccano in organizzazione e attenzione, sia in fase di possesso - soprattutto quando c'è da costruire dal basso - che in quella di non possesso. Tuttavia, nelle occasioni concesse sul parziale di 1-0 sono più i meriti dell'Atalanta che i demeriti della retroguardia cremonese, costretta a levarsi il cappello a fronte delle qualità balistiche di Dragan. Il magico sinistro dell'esterno prima porta la Dea vicinissima al gol in ben due occasioni, dopodiché chiude definitivamente i conti: al 13' pennella dalla trequarti di sinistra un pallone magico per la testa di Arrigoni, il cui tentativo si spegne di poco a lato; al 3' della ripresa, sempre su palla inattiva, si mette in proprio e sfiora la traversa con un mancino a giro; al 31', questa volta da calcio d'angolo, pesca perfettamente il subentrato Ndengue che deve solo metterci la testa per firmare il definitivo 2-0. Nel mezzo quella che si sarebbe rivelata l'unica chance della Cremonese (destro da fuori di Censi nel finale del primo tempo) e un sinistro insidioso di Bonanomi, capace di impegnare Galbiati con una splendida conclusione dal limite dopo aver seminato il panico sulla trequarti.

I MARCATORI

ATALANTA-CREMONESE 2-0

RETI: 6' Baldo (A), 31' st Ndengue (A).