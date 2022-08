Il Monza si coccola il baby tris delle meraviglie: Lamorte, Mascheroni e Nené abbattono il Lugano

Due sonore sconfitte contro Inter e Cremonese, otto gol subiti e ultimo posto nel girone al venerdì, una vittoria convincente, tre sigilli - tutti splendidi - ad opera del tris d'assi Lamorte-Mascheroni-Nené e un quinto posto che rende sicuramente meno amara la trasferta di San Pellegrino Terme al sabato. Si conclude con un roboante 3-1 al Lugano la Coppa Calligaris del Monza, apparso ancora lontano dalla forma ideale - parliamo pur sempre di calcio d'agosto - ma sempre più convincente sotto il punto di vista del gioco, soprattutto dal centrocampo in su. Se c'è un aspetto del quale Lasalandra può essere soddisfatto è proprio la fase offensiva: Mascheroni e Nenè, duo offensivo capace di andare a segno quattro volte in due giorni e schierato ancora una volta dal primo minuto, si sono cercati e trovati con costanza mentre De Crescenzo, scelto come fantasista nell'iniziale 4-3-1-2 biancorosso, è venuto fuori alla distanza dominando sulla trequarti sfruttando anche gli appoggi di Lamorte e Thiane, rispettivamente mezzi di sinistra e destra, con il primo avanzato dietro al duo Nené-Scarabelli nel 3-4-1-2 del secondo tempo e il secondo rilegato in mediana assieme a Suatoni.

QUALITÀ

Che sia un Monza estremamente diverso da quello sceso in campo nella giornata di venerdì lo si capisce dopo appena quattro minuti, il tempo impiegato da Lamorte per battere Ferrari con una gran conclusione in diagonale. Il 4-3-1-2 di Lasalandra funziona a meraviglia, soprattutto quando c'è da attaccare: la coppia Nené-Mascheroni offre grande varietà di soluzioni, sa giocare sia nello stretto che a campo aperto, ma soprattutto dimostra di poter essere letale se servita nel modo giusto. Quanto accade al minuto 11 è emblematico. Nella transizione da sinistra a destra toccano il pallone, nell'ordine: De Crescenzo, liberatosi molto bene sulla trequarti, Mascheroni, intelligente a staccarsi dai blocchi, Lamorte, lesto nel cercare la doppietta con un destro da fuori. La conclusione del dieci biancorosso, pur sbattendo sul muro alzato dalla retroguardia del Lugano, diventa un assist troppo invitante per Mascheroni che dal limite raddoppia con un destro preciso. Se gli svizzeri vanno a riposo sotto di soli due gol il merito è tutto di Ferrari, autore di quattro parate strepitose che riescono a limitare l'assalto del Monza: la prima su De Crescenzo (14'), la seconda su Nenè (25'), la terza e la quarta - una dietro l'altra nel giro di pochi secondi al 31' - su Mascheroni e ancora su De Crescenzo.

SI CAMBIA

Nella ripresa il Monza cambia completamente faccia, sia nel modulo che negli interpreti. Lasalandra passa infatti al 3-4-1-2 affidandosi al tris D'Alpaos-Beretta-Anzuoni dietro e confermando inizialmente Mereghetti e Capolupo sulle corsie. In mediana Suatoni affianca Thiane mentre Lamorte, spostato sulla trequarti, si piazza alle spalle della coppia Nené-Scarabelli. Tempo sei minuti e i biancorossi calano il tris con il solito Nené, salito come Mascheroni a quota due sigilli nella competizione, il cui destro in diagonale batte ancora una volta Ferrari dopo aver scheggiato la parte interna del palo. La restante mezz'ora è una pura formalità per i monzesi, sicuramente meno pimpanti in avanti ma in grado di gestire tutto sommato bene la salita in cattedra del Lugano. Dopo un primo tempo chiaroscuro, gli svizzeri prendono infatti fiducia e riescono addirittura ad accorciare le distanze. Se il sussulto di Bakwetila, servito molto bene da Sanz, ha impegnato non poco Bifulco (11'), quello di Salkoski non ha lasciato scampo all'estremo difensore biancorosso ed ha firmato il definitivo 1-3 (22').

I MARCATORI

LUGANO-MONZA 1-3

RETI: 4' Lamorte (M), 11' Mascheroni (M), 6' st Nené (M), 22' st Salkoski (L).