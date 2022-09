Talento, testa e cuore: chi è Mohamed Thiane, il gioiello classe 2006 che ha stregato il Monza

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un ragazzo d'oro, chi lo ha allenato lo descrive come un giocatore totale, chi ha avuto la fortuna di vederlo correre sul rettangolo verde lo descrive come un possibile fuoriclasse. Il soggetto in questione è Mohamed Thiane: classe 2006 di Vertova, è nato calcisticamente alla Vertovese prima della definitiva esplosione con la maglia dello Scanzorosciate, squadra che si è goduta le sue prestazioni dall'estate del 2020. C'è poi chi lo ha osservato da vicino per un'intera stagione, consapevole della possibilità di avere di fronte a sé un talento fuori dal comune: prima è stato studiato, poi provato e infine messo sotto contratto. La squadra in questione è il Monza, che lo scorso agosto non ha perso tempo e si è assicurata le prestazioni sportive del giovane centrocampista.

DICONO DI LUI

«Quando il Monza lo ha voluto provare eravamo molto felici, se lo merita perché è un ragazzo serio e di grande qualità» racconta Tino Russo, suo primo allenatore nonché mentore ai tempi dello Scanzorosciate: una figura fondamentale nel processo che ha portato Thiane dai dilettanti ai professionisti. L'estate decisiva è quella del 2020, quando il classe 2006 lascia la squadra del suo paese per cimentarsi in una realtà di spicco quale è quella giallorossa. «C'erano diverse altre società che lo volevano - prosegue Russo - ma lui ha scelto noi. Ricordo che giocava da sotto età con i 2005: ci aveva colpito davvero tanto». Un'abitudine, quella di giocare con i ragazzi più grandi, che lo ha accompagnato anche nella sua avventura a Scanzo. I numeri sono infatti inequivocabili e raccontano di 24 presenze in Under 17 Élite, due delle quali nel delicato playout contro il Darfo Boario. Un bis di sfide che non solo ha permesso ai giallorossi di mantenere la categoria, ma ha anche rappresentato l'apice della stagione di Thiane. «Quest'anno i 2005 avevano dei problemi - analizza Russo - e lui è salito fin da subito con loro. Ha dato una grossa mano sotto ogni aspetto, soprattutto nell'ultimo mese».

FUTURO

Se il passato è stato d'applausi, il presente - e soprattutto il futuro - è tutto da raccontare. Nel frattempo abbiamo due certezze su cui ragionare. Numero 1: il talento. Oltre ad essere un ragazzo serio e di grande spessore umano, Thiane è un calciatore completo e pieno zeppo di qualità: sia fisiche, avendo la fortuna di abbinare ad un fisico potente grande gamba, sia nel breve che nel lungo, che tecniche, come dimostra l'utilizzo che ne faceva Russo a Scanzo schierandolo davanti alla difesa nei panni di regista. Senza poi dimenticare la duttilità, un aspetto che si lega alla certezza numero 2: il ruolo che avrà nella rosa Vito Lasalandra. Essendo un giocatore capace di ricoprire praticamente qualsiasi ruolo di centrocampo, rappresenta un jolly che potrebbe offrire grande varietà di soluzioni. Nel primo mese con la maglia del Monza è stato spesso utilizzato come mezzala nel 4-3-1-2, e sembrerebbe proprio quello il ruolo a lui più congeniale come afferma chi lo conosce da diversi anni: «Io l'ho fatto giocare come play per esigenze, ma credo che in un reparto a tre potrebbe dare il suo meglio come mezzala. L'ho visto fare anche il centrale difensivo - analizza Russo - ma credo che il suo futuro sia a centrocampo».

LA SCHEDA DI MOHAMED THIANE

NOME : Mohamed Thiane

: Mohamed Thiane ANNO : 2006

: 2006 RUOLO : Centrocampista

: Centrocampista SQUADRA : Monza

: Monza CARRIERA : Vertovese, Scanzorosciate, Monza

ESORDIO?

Nel Monza sceso in campo lo scorso weekend nella Coppa Calligaris di San Pellegrino Terme, ha dimostrato di essersi integrato molto bene in una rosa già di per sé di grande qualità ma soprattutto, dettaglio non indifferente, ha giocato quasi da veterano. Certamente non da giocatore che si affaccia per la prima volta in un campionato professionistico, con quest'ultimo che prenderà il via tra esattamente due giorni e potrà regalargli una prima volta al miele. L'appuntamento è fissato per domenica 5 settembre quando a Monzello arriverà l'Atalanta: un banco di prova importante sia per il Monza di Lasalandra che per lo stesso Thiane, che sicuramente non dimenticherà quello che potrebbe essere un esordio assoluto nel calcio professionistico.