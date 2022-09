Una squadra regina e un allenatore re. Il Bologna e Denis Biavati sono i Campioni d’Italia in carica, e tra poche ore altre 39 formazioni cominceranno a fare di tutto per togliere loro lo scettro dello Scudetto. Un trionfo incredibile quello centrato nelle finali delle Marche di giugno dai felsinei, capaci di eliminare il Milan in semifinale e di rimontare poi l’Inter nella folle finalissima giocata al Del Duca di Ascoli Piceno: sotto 2-0 a 14 minuti dalla fine, è arrivato un incredibile ribaltone fino al 3-2. Minimo comune denominatore tra il Bologna dell’anno scorso e quello di quest’anno, oltre...

