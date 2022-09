Atalanta, puoi sognare! La Dea dà spettacolo, si diverte e ne fa tre al Monza

Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, l'Atalanta è decisamente sulla strada giusta per poter ambire ad un ruolo da protagonista in questo campionato. A dire il vero quella intrapresa dalla Dea è più un'autostrada, il cui casello d'uscita porta un nome preciso: Scudetto. A percorrerla a 300 all'ora, ad una manciata di chilometri dallo storico Autodromo di Monza, ci hanno pensato Ndongue, Bonanomi e Bernardello: il primo ha aperto le marcature dopo sette minuti, il secondo ha raddoppiato spiazzando Negri dal dischetto, il terzo ha calato il tris dopo 120 secondi dal suo ingresso in campo con uno splendido pallonetto. Il risultato? Un 3-0 senza diritto di replica ai danni di un Monza, quello di Lasalandra, non pervenuto e al quale è mancato davvero tutto. Dal gioco alla tenuta difensiva, passando per una fase di costruzione spesso superficiale ed una pericolosità offensiva alquanto sterile, considerando che i legni colpiti da De Crescenzo e Lamorte - rispettivamente nel primo e nel secondo tempo - non sono frutto di azioni manovrate ma di ottime giocate individuali. Urge ripartire in fretta, specie perché domenica prossima tocca volare in Sardegna: inutile sottolineare che il campionato sia ancora lungo, ma un cambio di rotta immediato sarebbe grasso che cola dopo novanta minuti come quelli di Monzello.

MERITI

Tempo sette minuti e l'Atalanta passa con il solito Ndongue, subito in gol dopo un pre-campionato da assoluto protagonista: lo fa furbescamente, perché il pressing di Baldo è ragionato e porta capitan Beretta all'errore in fase di impostazione (svista che spiana la strada al numero 11 atalantino, poi bravo a lasciare sul posto Vismara e battere Negri con una gran conclusione sul secondo palo), ma lo fa soprattutto meritatamente, perché l'approccio è nettamente migliore rispetto a quello del Monza sotto diversi aspetti. Tra tutti spicca quello tattico, merito della preparazione alla partita pressoché perfetta da parte di Bellini il cui 4-3-3 finisce per surclassare il 4-3-1-2 di Lasalandra. Un fattore che permette alla Dea, nell'ordine: di gestire al meglio il forcing biancorosso dopo lo svantaggio (da sottolineare una clamorosa traversa colpita da De Crescenzo su calcio di punizione al 17', prima nonché unica chance capitata ai padroni di casa nel corso dei primi 45 minuti), di rialzare il baricentro verso la mezz'ora sfruttando la tecnica di Bonanomi, l'intelligenza della coppia di mezzali Arrigoni-Cassa e la velocità degli esterni Carbè e Ndongue, di raddoppiare su calcio di rigore al 33'. La firma è quella di capitan Bonanomi, glaciale nel trasformare in gol un penalty giustamente assegnato da Casali di Crema per un fallo di mano - alquanto sfortunato - di Lanzani, fino a quel momento uno dei migliori lato Monza.

AZIONI

Dopo l'intervallo rientrano tutti meno Ndongue, rimasto negli spogliatoio in via precauzionale a causa di un piccolo affaticamento: al suo posto chance per il classe 2007 Castiello, all'esordio assoluto in Under 17. Per il Monza, nonostante un approccio che per forza di cose è risultato diametralmente opposto rispetto a quello del primo tempo, una verità nuda e cruda: due gol di svantaggio, specie contro una contro una corazzata come l'Atalanta, non si recuperano da soli. Lasalandra lo sa perfettamente, tant'è che prima del 20' - rispondendo alla duplice mossa di Bellini, che ne frattempo ha cambiato totalmente il tridente offensivo buttando nella mischia Pollio e Camara - ne cambia due: fuori Suatoni e Capolupo, dentro Thiane e Mereghetti. Il primo si piazza davanti alla difesa al fine di aumentare la fisicità in mediana, il secondo sulla corsia di sinistra per provare a fare ciò che non è riuscito a Capolupo in un'ora abbondante di gioco: spingere, arrivare sul fondo e creare superiorità numerica. Quest'ultimi, ironia della sorte, sono esattamente i tre compiti che riescono perfettamente sia a Carbè che a Bernardello. Se l'azione travolgente del numero 10 resta incompiuta per una mancanza di cattiveria da parte di Camara, trovatosi clamorosamente a tu per tu con Negri ma incapace di infliggere il colpo del ko, quella del numero 17, entrato in campo appena 120 secondi prima assieme a Mencaraglia, si conclude con un delizioso pallonetto che fissa il parziale sul 3-0 (27'). Risultato che non cambia fino al triplice fischio, nonostante uno squillo di Lamorte (traversa clamorosa) e diverse situazioni potenzialmente pericolose create dalla Dea.

IL TABELLINO

MONZA-ATALANTA 0-3

RETI: 7' Ndongue (A), 33' rig. Bonanomi (A), 27' st Bernardello (A).

MONZA (4-3-1-2): Negri 6, Lanzani 6 (35' st Di Conza sv), Capolupo 5.5 (19' st Mereghetti 6), Suatoni 6 (19' st Thiane 6), Vismara 6 (35' st Anzuoni sv), Beretta 5.5, De Crescenzo 6.5 (42' st Scarabelli sv), D'Alpaos 6 (35' st Raimondi 6.5), Mascheroni 5.5, Lamorte 6, Nenè 5.5 (35' st Contiero sv). A disp. Bifulco, Zocco Ramazzo. All. Lasalandra 5.

ATALANTA (4-3-3): Sala 6, Asiatico 7, Simonetto 6.5, Bonanomi 7.5 (25' st Mencaraglia 6), Albè 7, Gaffuri 7, Arrigoni 6.5 (17' st Pollio 6), Cassa 7 (41' st Piantoni sv), Baldo 6.5 (17' st Camara 6), Carbè 6.5 (25' st Bernardello 7.5), Ndongue 7 (1' st Castiello 6.5). A disp. Torriani, Sabatini, Dragan. All. Bellini 7.5.

ARBITRO: Casali di Crema 7.

ASSISTENTI: Antonicelli di Milano e Perrella di Crema.

LE PAGELLE (in aggiornamento)

Negri 6 Di parate da parte sua non se ne vedono. Ma ciononostante, pur senza avere particolari colpe, all’intervallo si ritrova sotto di due gol. Nella ripresa capitola per la terza volta, mentre nel finale qualche suo intervento evita l’imbarcata.

Lanzani 6 Gioca una partita accorta, scelta saggia se di fronte hai uno del talento di Carbè. Quest’ultimo lo limita molto bene fatta eccezione tranne in un’occasione: al 33’, quando il suo tocco di mano regala all’Atalanta la chance di raddoppiare su calcio di rigore. Resta comunque uno dei più propositivi in un pomeriggio da dimenticare (35' st Di Conza sv).

Capolupo 5.5 Una giornata negativa che ci può anche stare, ma da uno come lui è lecito aspettarsi sempre qualcosa in più. Nella ripresa non aumenta i giri del motore, finendo per essere sostituito prima del 20’.

19’ st Mereghetti 6 Pur non brillando, gioca una mezz’ora accorta e tiene botta sulla sinistra.

Suatoni 6 Si ritrova costretto a gestire diversi palloni bollenti a causa della volontà dei suoi centrali di far partire l’azione dal basso. Prova a metterci una pezza, per il resto fa buona guardia davanti alla difesa pur senza brillare.

19’ st Thiane 6 Esordio non semplice per il momento in cui è buttato nella mischia, ma nelle difficoltà si è distinto per personalità e cuore nonostante i pochi minuti a disposizione.

Vismara 6 Il suo errore in fase di possesso porta l’Atalanta vicinissima al gol, ma per sua fortuna il mancino su punizione di Bonanomi termina a lato. Col passare dei minuti cresce e inizia a prendere in mano le redini della difesa: un dettaglio non indifferente in un pomeriggio come questo (35' st Anzuoni sv).

Beretta 5.5 Un errore da matita rossa simile a quello di Vismara, con la differenza che dal suo nasce il vantaggio atalantino. Ci mette agonismo per provare a contrastare Baldo, anche se non sempre ci riesce. Giornata storta, può capitare anche ad uno col suo talento. A Cagliari per ripartire in fretta.

De Crescenzo 6.5 Una delle poche note liete sponda biancorossa. Sfiora il gol con uno splendido mancino su calcio di punizione, inoltre dal suo piede partono diversi cross potenzialmente pericolosi (42' st Scarabelli sv).

D'Alpaos 6 Fatica a trovare ritmo e palloni giocabili, finendo ben presto nella morsa di Cassa. Da quella parte ha un compito non semplice, ma alla fine riesce a tenere botta abbastanza bene.

35’ st Raimondi 6.5 All’esordio assoluto in un campionato Nazionale, l’ex Lombardia Uno si destreggia con qualità e in meno di dieci minuti va anche vicino al bersaglio grosso.

Mascheroni 5.5 Non si discute il talento, aspetto che tra l’altro abbiamo imparato a conoscere molto bene, bensì l’approccio e la ricerca di palloni giocabili. Quest’ultimi nei primi 45 sono davvero pochissimi, ma da uno del suo talento è normale aspettarsi una giocata capace di cambiare la partita. Ciò non avviene neanche nel secondo tempo: anche nel suo caso, a Cagliari per ripartire in fretta.

Lamorte 6 Parte col freno a mano tirato, a tratti scompare dal gioco ma dimostra di esserci sempre. A testimonianza di ciò, la traversa colpita nel finale: gesto tecnico splendido, peccato per l’esito.

Nenè 5.5 Qualche conclusione verso la porta difesa da Sala ma poco più. Gli manca sia precisione che killer instinct, mentre nel secondo tempo lo tradisce il nervosismo e qualche occasione di troppo sprecata (35' st Contiero sv).

All. Lasalandra 5 Inizio decisamente da dimenticare. L’avversario era tosto, sia chiaro, ma di una prestazione come questa c’è ben poco da salvare. Urge ripartire in fretta.