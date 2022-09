Bellocci ci mette le mani, Fontanarosa la testa: Torino, niente vittoria al battesimo

Pari e patta a Chieri nella prima giornata di campionato tra il Torino di Aniello Parisi e lo Spezia di Leonardo Ventura. Una gara piacevole che ha regalato un punto a testa nel giorno del battesimo stagionale. Due volte avanti il club granata, i liguri sono riusciti a recuperare entrambe le situazioni di svantaggio.

Perciun-Raballo, il Toro c'è Ci mettono appena sette minuti i ragazzi di Parisi ad aprire le danze: strepitoso aggancio di Di Paolo che serve un cioccolatino solo da scartare per Perciun, abile a beffare Mascardi in uscita e segnare l'1-0. Al 13' è il turno di Mahari che da ottima posizione e con estrema precisione cerca di raddoppiare il vantaggio, trovando però l'intervento dell'estremo difensore spezzino aiutato anche dalla poca potenza della conclusione del numero quattro granata. Lo Spezia non resta a guardare ed è al minuto quindici che pareggia i conti con lo stop e il tiro imparabile firmato Foce, un gioiello del capitano dei liguri che fa 1-1. Alla mezz'ora una strepitosa azione guidata da Galanati, continuata da Perciun e conclusa da Raballo poteva valere il secondo vantaggio del Torino, se non fosse che il tiro del nove granata è risultato fiacco e poco preciso. Al 37' inizia a farsi vedere Fontanarosa, centravanti temibile dello Spezia, con uno stacco aereo che termina sull'esterno della rete. Al quarantesimo ecco il raddoppio del Torino, stavolta è Raballo che con un tiro bellissimo di prima intenzione rende impossibile a Mascardi l'intervento, che può solamente raccogliere il pallone infondo al sacco. Poco prima del duplice fischio, Fontanarosa sfiora il 2-2 ma è attento Bellocci in tuffo.

Fontanarosa per il pari La ripresa vede continuare il duello Fontanarosa-Bellocci come al nono minuti dove il portiere del Torino si supera sul numero nove spezzino. Situazione riproposta al 25': stacco aereo di Fontanarosa, presa plastica di Bellocci che devia in angolo e mantiene i granata a galla. Al trentatreesimo sembra essere veramente la giornata no per Fontanarosa che da solo in area colpisce male, gettando alle ortiche una chance ghiottissima. Ma è questione di minuti, esattamente quattro, e finalmente Fontanarosa riesce a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori con una frustata di testa su caos di Monteverde. Gol del pareggio che sancisce la fine delle ostilità, un pareggio tutto sommato giusto e che accontenta entrambe per il gioco espresso. Nessuna delle due squadre meritava di perdere e in fin dei conti le azioni pericoloso si sono equivalse.

IL TABELLINO

TORINO-SPEZIA 2-2

RETI (1-0, 1-1, 2-1, 2-2): 7' Perciun (T), 15' Foce (S), 40' Raballo (T), 37' st Fontanarosa (S).

TORINO (4-3-3): Bellocci 7.5, Muratore 6.5 (36' st Gasti sv), Ponghetti 6.5, Mahari 6.5 (36' st Acquah sv), Milicevic 7, Sardo 6.5, Di Paolo 7.5, Armocida 7 (12' st Alfano 6.5), Raballo 7.5 (12' st Magnino 6.5), Galantai 7 (12' st Dimitri 6.5), Perciun 7.5 (30' st Gallo sv). A disp. Ribero, Vagnati, Finizio. All. Parisi 6.5.

SPEZIA (4-2-3-1): Mascardi 7, Bertoncini 6.5 (21' st Spella 6.5), Monteverde 7.5, Foce 7.5, Martera 6.5, Piazza 7, Attuoni 7, Vannucci 7 (32' st De Simone sv), Fontanarosa 7.5, Tognoni 7, Garibotto 7 (36' st Di Martino sv). A disp. Mosti, Centi, Zarrouki, De Lucia, Ebano, Arena. All. Ventura 7.

ARBITRO: El Amil di Nichelino 5.

COLLABORATORI: De Giulio di Nichelino e Ambrosino di Nichelino.

LE PAGELLE

TORINO

Bellocci 7.5 Se il Torino può uscire da Chieri con almeno un punto in cascina, lo deve al suo portiere. Si supera a più riprese, principalmente nel secondo tempo. Incolpevole sui gol.

Muratore 6.5 Attento nelle giocate, ha contro un cliente difficile ma riesce ad arginarlo il più delle volte.

Ponghetti 6.5 Ottimo lavoro sulla sua fascia di competenza, si fa vedere in maniera pericoloso in fase offensiva.

Mahari 6.5 Va vicino al gol nel primo tempo, lotta e spesso ha la meglio nei duelli.

Milicevic 7 Tanta cattiveria agonistica che lo porta a giganteggiare nonostante Fontanarosa sia un cliente scomodo.

Sardo 6.5 Ordine e disciplina, guida la squadra con grande senso di posizione e responsabilità. Convinto nei contrasti.

Di Paolo 7.5 Offre un assist al bacio per il primo gol, fa ammattire la difesa ligure grazie alle sue grandi doti tecniche.

Armocida 7 Quando le azioni iniziano da lui, c'è da stare tranquilli sulla buona riuscita. Sbaglia poco e niente.

12' st Alfano 6.5 Ci mette la grinta giusta per entrare in partita nel modo migliore.

Raballo 7.5 Gol da cineteca per il momentaneo 2-1, ottimo nell'inserirsi facendo saltare il banco.

12' st Magnino 6.5 Entra dando una grande mano dal punto di vista del sacrificio.

Galantai 7 Si muove molto bene, rende problematica la vita della retroguardia spezzina.

Perciun 7.5 Bravo a farsi trovare pronto per il gol del vantaggio iniziale, tanto lavoro sporco.

12' st Dimitri 6.5 Cerca e riesce ad aiutare la fase offensiva.

All. Parisi 6.5 I suoi giocano una bella partita, c'è il rammarico di non essere riusciti a custodire il vantaggio per due volte.

SPEZIA

Mascardi 7 Alza più volte il muro dicendo no alle conclusioni granata.

Bertoncini 6.5 Preciso ed elegante nelle uscite, tiene a bada il diretto avversario e si spinge avanti.

21' st Spella 6.5 Forze fresche per l'ultima mezz'ora di gara.

Monteverde 7.5 Spina nel fianco per tutta la partita, fa venire il mal di testa al Torino. Autore inoltre dell'assist per il definitivo 2-2.

Foce 7.5 La grinta del capitano, la fame di segnare un gol e allo stesso tempo di pressare fino all'area avversaria. Totale.

Martera 6.5 Concentrato, lascia poco e niente al caso andando sempre al sodo.

Piazza 7 Ottimi interventi ed estrema attenzione che rendono la sua partita un piacere per gli occhi.

Attuoni 7 Sempre e costantemente nel vivo del gioco, anche quando non ha il pallone tra i piedi riesce a far preoccupare i granata con i suoi movimenti.

Vannucci 7 Gestisce molto bene il centrocampo mettendo qualità e quantità al servizio della squadra.

Fontanarosa 7.5 Infermabile, nel secondo tempo è letteralmente indemoniato. Bellocci sembra avere la meglio nel duello, ma alla fine trova il gol tanto rincorso per il definitivo 2-2.

Tognoni 7 Molta tecnica, riesce a giocare tra le linee spostando il gioco in avanti.

Garibotto 7 Con la sua velocità sia di pensiero che di gambe, riesce ad aumentare il numero delle sortite offensive pericolose dei suoi.

All. Ventura 7 Partita molto positiva dei suoi ragazzi che rispondono colpo su colpo ai parietà granata.

ARBITRO

El Amil di Nichelino 5 Gestione dei cartellini negativa, manca più di qualche sanzione e certe scelte sono poco condivisibili.