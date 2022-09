Juventus-mania: Bassino di rapina, Scienza, Finocchiaro e Biliboc show, poteva essere goleada

Vince di misura la Juventus di Piero Panzanaro nel match casalingo contro il Modena. A decidere è stato un gol di Alessandro Bassino al ventiduesimo del primo tempo. Lo scarto sarebbe potuto essere ben più ampio, ma il portiere modenese Furghieri è stato superlativo nonostante abbia colpe sull'unica marcatura della giornata. Quella che regala il primo sorriso da tre punti e la prima vittoria in campionato ai bianconeri dopo il pareggio esterno in casa del Parma (2-2) all'esordio.

Bassino ne approfitta La gara, sin dalle prime battute, sembra far capire la volontà dei bianconeri di riscattare il 2-2 del match inaugurale contro il Parma e infliggere un'altra sconfitta al Modena, reduce da un pesante 1-6 col Genoa. La prima occasione capita sui piedi di Biliboc, un tiro però centrale e senza preoccupare l'estremo difensore degli ospiti. Al 22' arriva la rete dell'1-0: Furghieri non respinge bene sulla punizione di Finocchiaro e Bassino ne approfitta siglando il primo gol del pomeriggio. Una rete che di fatto spegne il primo tempo, le azioni scarseggiano per via di una Juventus padrona del possesso ma senza forzare la giocata. Il Modena risponde chiudendosi tanto indietro, ma non ripudiando l'idea di partire. Al 46' occasione per Biliboc con la risposta in tuffo di Furghieri.

Furghieri alza il muro Come nel primo tempo, anche nella ripresa parte più forte la Juve e dopo appena 60 secondi Piccinin prova con il tiro a giro senza trovare la porta. Al nono minuto Biliboc ha un'idea geniale nel lanciare in porta Pugno, poco preciso. Ancora Biliboc protagonista, stavolta con la conclusione, dice di no però Furghieri. Di nuovo il portiere degli ospiti esce molto bene e sbarra la strada a Scarpetta. Insiste la Juve, Balzano trova Pugno, nuovamente Furghieri decisivo toccando di quel tanto che basta. L'unica occasione per il Modena capita al 37': Grygel trova il modo di servire Pelloni che calcia alto col piatto, vanificando di fatto l'ultima chance per pareggiare. C'è ancora spazio per la bomba da fuori di Ngana Valdes, risponde presente Furghieri.

IL TABELLINO

Juventus-Modena 1-0

RETI: 21' Bassino (J).

JUVENTUS (4-3-3): Piras 6.5, Ventre 7 (1' st Balzano 6.5), Nisci 7, Scarpetta 7, Boufandar 7.5, Bassino 7.5, Biliboc 7 (25' st Nuti sv), Ngana 6.5, Pugno 6.5 (25' st Grosso sv), Finocchiaro 7.5 (1' st Piccinin 6.5), Scienza 7.5 (15' st Meringolo 6.5). A disp. Menino, Giorgi L., Crapisto, De Salvo. All. Panzanaro 6.5.

MODENA (4-3-3): Furghieri 6.5, Cavicchi 7, Marverti 6.5, Acatullo 6.5, Stopelli 7, Fiore 6.5 (33' st Ongarini sv), Ceola 6.5 (35' st Temzen sv), Pelloni 7, Berni 6.5 (33' st Barozzini sv), Montuorio 6.5 (28' st Saetti 6.5), Grygiel 6.5. A disp. Salati, Vessio, Corradi, Labriola, Gorzanelli. All. Maestroni 6.5.

ARBITRO: Moncalvo di Collegno 6.5.

ASSISTENTI: Ameglio di Torino e Pellegrino di Torino.

AMMONITI: Boufandar (J), Acatullo (M), Cavicchi (M), Montuorio (M).

LE PAGELLE

JUVENTUS

Piras 6.5 Poco impegnato, risponde presente quelle poche volte che viene chiamato in causa.

Ventre 7 Ottimo in ambedue le fasi, disputa un'ottima partita sulla sua fascia di competenza.

1' st Balzano 6.5 Entra con il piglio giusto offrendo chance ghiotte ai compagni.

Nisci 7 Vari cross interessanti per dare lo sprint giusto all'attacco bianconero.

Scarpetta 7 Attento e concentrato, dirige bene il reparto.

Boufandar 7.5 Organizza bene il gioco da vertice basso, tra i migliori in campo.

Bassino 7.5 Lesto a ribadire in porta per il gol che vale i tre punti.

Biliboc 7 Tante occasioni partono dai suoi piedi, conclude spesso in porta ma senza trovare fortuna.

Ngana 6.5 A volte qualche errore troppo grossolano a metà campo.

Pugno 6.5 Lavora molto bene per la squadra anche se si vede poco o niente in maniera pericolosa in fase realizzativa.

Finocchiaro 7.5 Palla al piede fa un altro sport oggi, veramente notevole la sua tecnica.

1' st Piccinin 6.5 Aumenta i giri del motore dell'attacco bianconero.

Scienza 7.5 Spina nel fianco durante tutta la sua permanenza in campo per la difesa del Modena.

15' st Meringolo 6.5 Aiuta in fase difensiva per mantenere il risultato.

All. Panzanaro 6.5 Forse troppa fretta nel togliere Finocchiaro e Scienza abbassando la squadra, ma alla fine arriva la vittoria.

MODENA

Furghieri 6.5 Paga il gol preso, un peccato perché le sue parate nella ripresa sono da applausi

Cavicchi 7 Attento alle sortite offensive avversarie, tiene bene il diretto avversario.

Marverti 6.5 Riesce a giocare con equilibrio, soffre all'inizio ma poi prende le misure.

Acatullo 6.5 Gioca spesso e bene con l'anticipo, annullando l'attacco juventino e talvolta facendosi vedere avanti.

Stopelli 7 Partita sontuosa, domina il reparto con autorità e qualità.

Fiore 6.5 Qualità e quantità nella zona nevralgica del campo.

Ceola 6.5 Si fa vedere e offre varie scambi interessanti per le ripartenze.

Pelloni 7 In avanti è tra i più vivi, si inserisce con grande facilità rischiando di far male alla Juventus.

Berni 6.5 Scambia bene e si trova a meraviglia col compagno di reparto.

33' st Barozzini sv

Montuoro 6.5 Nella trequarti offensiva collega bene il centrocampo e l'attacco.

28' st Saetti 6.5 Molto bravo nel dare tutto negli ultimi venti minuti.

Grygiel 6.5 Talvolta falloso, ma fa parte del suo stile di gioco e la squadra ne beneficia.

All. Maestroni 6.5 I suoi vengono a giocare a Vinovo chiudendosi però senza pensare di non potercela fare. Ci provano, escono a testa alta.

ARBITRO

Moncalvo di Collegno 6.5 Arbitraggio di personalità, coerenza e linearità: sin dai primi minuti fa capire chi comanda e nel modo più giusto.