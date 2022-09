Chi ferma l'Inter? Sudtirol strapazzato, 11 gol in 2 partite e primato in classifica

11 gol in 2 partite, punteggio pieno e primato in classifica. Il tutto ottenuto nel giro di cinque giorni. L'inizio di campionato dell'Inter è quanto di più simile ci possa essere alla perfezione: dopo averne fatte cinque al Venezia mercoledì scorso, i nerazzurri di dilagano anche in casa contro il Sudtirol. Zanchetta, Venturini, De Pieri (doppietta), Mosconi e Spinaccé: questi i mattatori del pomeriggio di via Cazzaniga, la cui perfezione non riguarda solamente il risultato (6-0). Vincere aiuta a vincere, sia chiaro, e farlo in questo modo non può far altro che aumentare morale e autostima, ma quando i tre punti arrivano giocando bene a calcio e non rischiando praticamente nulla dietro, il peso è decisamente differente. Se poi ci aggiungiamo un utilizzo intelligente di una rosa profonda e di qualità sopraffina, come testimoniano le otto novità presentate da Polenghi rispetto alla prima uscita in terra veneta, diviene difficile non sognare. Difatti, sebbene la strada sia ancora lunga e gli avversari più forti vadano ancora affrontati, una certezza ce l'abbiamo già: l'Inter c'è. Seguita anche da un quesito: chi ferma i nerazzurri?

CINQUINA

Tanta, tantissima Inter. Poco, pochissimo Sudtirol. La sfida di via Cazzaniga dura di fatto soli 35 minuti: il tempo impiegato dai nerazzurri per sbloccarla con Zanchetta (bel diagonale di mancino dopo aver rubato il pallone a Sula, ingenuo nella circostanza), raddoppiare con Venturini (tiro dal limite deviato, anch'esso favorito da un errore in uscita, questa volta di Buonavia), triplicare e calare il poker con De Pieri (prima si guadagna e trasforma senza affanni un calcio di rigore, poi batte per la quarta volta Tscholl con un terra-aria di sinistro), eguagliare il numero di gol fatti mercoledì scorso contro il Venezia alla prima di campionato (destro preciso di Mosconi da fuori). Nel mezzo una bella conclusione di Venturini (3'), un palo clamoroso di De Pieri (24'), un missile di destro ad opera di Della Mora che sfiora la traversa (41'), la sensazione di poter far male in ogni circostanza e, dettaglio tutt'altro che indifferente, la consapevolezza di saperlo fare sfruttando l'intero potenziale degli undici titolari: dai terzini Della Mora e Maye alla coppia di centrali Garonetti-Granziera, passando per un rombo di centrocampo capace di surclassare il reparto a tre ospite (Zanchetta vertice basso, De Pieri vertice alto, Venturini e Tigani mezzi di destra e sinistra) e una coppia d'attacco - formata da Lavelli e dal classe 2007 Moschoni - a tratti devastante.

PROFONDITÀ

Eccezion fatta per l'uscita prematura dal campo di Maye causa infortunio (al suo posto scelto Marini, anch'esso terzino sinistro), il primo tempo dell'Inter è a dir poco perfetto. Per il risultato (5-0), per il gioco (sia efficace che bello da vedere), per la mentalità (nonostante il largo vantaggio, la concentrazione non è affatto calata), ma soprattutto per gli interpreti. Sì, perché nell'undici scelto da Polenghi sono ben otto i volti nuovi rispetto alla titolare schierata a Venezia (confermati dall'inizio i soli Garonetti, Venturini e Mosconi). E considerando i cinque gol messi a segno mercoledì e gli altrettanti odierni con una formazione quasi totalmente diversa, pare quasi scontato sottolineare la profondità e la qualità dell'intera rosa nerazzurra. Un'ulteriore conferma arriva dal secondo tempo contro il Sudtirol, con Polenghi che ne cambia subito quattro - fuori Garonetti, Venturini, Mosconi e Lavelli, dentro Mocchetti, Gaverini, Spinaccè e Vanzulli - ma può ugualmente sorridere: per la qualità del gioco, rimasta di ottimo livello rispetto ai primi 45, e per la capacità di fare nuovamente male al Sudtirol, con le mosse di Hilmi che non bastano per evitare la goleada. L'occasione più invitante capita tra i piedi di Pinotti, subentrato a De Pieri, che non trova la porta per questione di centimetri (19'). Quella più pericolosa porta invece la firma di Spinaccè: il bomber nerazzurro è lesto nell'eludere la marcatura, intelligente nel superare Tscholl in uscita e freddo nel depositare in rete il gol del definitivo 6-0.

IL TABELLINO

INTER-SUDTIROL 6-0

RETI: 1' Zanchetta (I), 13' Venturini (I), 18' rig. De Pieri (I), 26' De Pieri (I), 35' Mosconi (I), 34' st Spinaccè (I).

INTER (4-3-1-2): Tommasi 6, Della Mora 7.5, Maye 6 (37' Marini 6.5), Zanchetta 7.5 (27' st Ortelli sv), Garonetti 7 (1' st Mocchetti A. 6), Granziera 6.5, Venturini 7.5 (1' st Gaverini 6), Tigani 7, Mosconi 7 (1' st Spinaccè 7), De Pieri 8 (14' st Pinotti 6.5), Lavelli 6.5 (1' st Vanzulli 6.5). A disp. Biz, Re Cecconi. All. Polenghi 7.

SUDTIROL (4-3-3): Tscholl 7, Hofer 5.5 (31' st Cozzolino sv), Bahaj 5.5, Cacciatore 5.5 (41' st Di Gregorio sv), Zejnullahu 5.5 (41' st Meraner sv), Margoni 6, Buonavia 6 (31' st Fugaro sv), Sula 6.5, Stubbla 5.5 (24' st Bazzanella 6), Costa 6, Seibstock 6. A disp. Malsiner, Naffaa, Chanii, Reng. All. Hilmi 5.5.

ARBITRO: Chindamo di Como 7.

ASSISTENTI: Daghetta di Lecco e Fantini di Busto Arsizio.

LE PAGELLE DEI NERAZZURRI

Tommasi 6 Un rinvio, forse due, poi normale amministrazione. Il Sudtirol non tira mai verso lo specchio, difatti termina la sua partita con i guantoni intinti.

Della Mora 7.5 Sfiora la gioia personale con un missile terra-aria che finisce alto di un soffio. Non essendoci chissà quanto da difendere, gioca quasi da esterno alto e lo fa molto bene.

Maye 6 Parte forte, si fa vedere in più frangenti ma la sua partita finisce sul più bello causa infortunio. Nella sola mezz’ora a disposizione, tuttavia, dimostra che la qualità non manca.

37’ Marini 6.5 Rispetto al predecessore spinge meno, ma quando sale palla al piede e riesce a metterci qualità, riesce anch’esso ad essere pericoloso.

Zanchetta 7.5 Il gol dopo meno di 40 secondi mette in discesa il suo esordio dal primo minuto, ed è un bene ai fini della sua prestazione. Nei restanti minuti guida con qualità il centrocampo, si fa sempre vedere quando c’è da impostare e non tira indietro la gamba quando necessario (28’ st Ortelli sv).

Garonetti 7 Da vero capitano aiuta la squadra a mantenere alta la soglia della concentrazione. Un aspetto cruciale nella sua prestazione, al quale va aggiunta una capacità di dare sicurezza a tutta la squadra impressionante. Esce nell’intervallo a risultato acquisito.

1’ st Mocchetti 6 Non ha da da fare più di tanto, considerando che entra nella ripresa in un reparto che gira già bene. Per lui è una sgambata, in attesa di partite più impegnative.

Granziera 6.5 L’unica costante nella difesa nerazzurra assieme a Della Mora. Al centro non è che abbia chissà quanto da fare, ma ciononostante riesce a ritagliarsi momenti in cui dimostrare di che pasta sia fatto.

Venturini 7.5 Prima un’occasione grossa come una casa sventata da Tsholl, poi un gol - seppur fortunoso - che mette la ciliegina sulla torta al suo ottimo primo tempo. Come capitan Garonetti, esce all’intervallo per fare spazio a Gaverini.

1’ st Gaverini 6 Entra nella ripresa con tutte le buone intenzioni. Gioca una partita senza strafare, risultando comunque efficace in quel che fa.

Tigani 7 Nel primo tempo è probabilmente il meno brillante, di contro nella ripresa - con la fascia al braccio - prende in mano il centrocampo e lo si vede praticamente ovunque.

Mosconi 7 Dopo sette minuti prende palla, si gira e impegna l’estremo difensore ospite. Dopodiché al 35’ non lascia scampo, cala il pokerissimo e sale a quota tre sigilli stagionali dopo la doppietta al Venezia.

1’ st Spinaccè 7 Si muove molto e lo fa bene, ma per sua sfortuna la soglia dell’attenzione ospite nel secondo tempo è decisamente più alta, anche grazie a un abbassamento vistoso del baricentro. Nonostante ciò non molla e alla prima occasione utile, al 34’, fissa il risultato sul 6-0 con un gol da attaccante vero.

De Pieri 8 Disegna calcio come solo lui sa fare. Il palo colpito avrebbe potuto lasciare presagire una giornata negativa dal punto di vista realizzato, ma il rigore trasformato con freddezza e il gol che vale il momentaneo 4-0 lo incoronano migliore in campo per distacco.

14’ st Pinotti 6.5 Dopo appena cinque minuti dal suo ingresso si fa subito vedere dalle parti di Tsholl. Non trova la porta, ma rende giustizia al suo buonissimo ingresso in campo.

Lavelli 6.5 Il meno brillante del reparto offensivo, anche se di lavoro sporco ne fa eccome. Agisce da riferimento offensivo, gioca una partita di sacrificio e questo lo compromette in zona go. L’appuntamento con il primo sigillo in campionato è fallito, ma pare evidente che sia solamente rimandato.

1’ st Vanzulli 6.5 Entra con una voglia matta di fare bene e andare in gol. Poco prima della mezz’ora ci riesce anche, ma al momento del lancio è risultato essere di poco oltre la linea del penultimo difendente. Un esordio tra le mura comunque positivo per l’ex Sarnico.

All. Polenghi 7 L’ha preparata perfettamente, l’ha sbloccata dopo 40 secondi, l’ha chiusa nel primo tempo e nella ripresa l’ha gestita. Un inizio di campionato con 10 gol in due partite, punteggio pieno e primato: che altro?