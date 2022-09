La corsa alla vetta riparte: Scotti e Martinazzi spingono il Diavolo

Vittoria pesantissima per il Milan di Lantignotti, che si impone sui ferraresi per 2-1. Un successo meritato e fondamentale per dimenticare Cittadella e ripartire positivamente verso il prosieguo del campionato. Il Diavolo domina la prima frazione grazie all’intensità di gioco, e alle proprie frecce offensive, Scotti e Bonomi, letteralmente imprendibili, ma non sfrutta la mole di gioco creata nella prima frazione; se non altro, però, trova il modo di colpire nei momenti chiave, cogliendo 3 punti determinanti per rimanere in scia alle prime. Una sconfitta che lascia sicuramente l’amaro in bocca ai ragazzi di Pensalfini, specialmente per come è maturata....

