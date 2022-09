Finocchiaro è un gioia per gli occhi, ma Romano rovina la festa a Vinovo in una partita intensa ed equilibrata

Un tempo per squadra, un punto a testa e un gol per parte. Si può riassumere così l'incontro tra Juventus e Genoa a Vinovo con il primo tempo a tinte bianconere firmato Finocchiaro, ma una ripresa totalmente rossoblu grazie alla rete di Romano. Un pareggio giusto per quanto visto in campo, nessuno ha mollato un centimetro e nessuno meritava di perdere. Finocchiaro show. La Juventus parte con il piede sull'acceleratore cogliendo di sorpresa il Genoa, come successo al sesto minuto quando dopo un errore di confusione della difesa ligure si snaturando due occasioni per i bianconeri, prima il tiro centrale...

