L'Inter sa solo vincere e lo fa con i suoi fantasisti: De Pieri e Pinotti danno spettacolo

Anche volendo, questa Inter non sa proprio fare altro. Ci ha provato giocando un primo tempo non certamente spumeggiante, ha tentato di non sbloccarla (la traversa di Lavelli e i due colpi di testa a lato di Mocchetti), ma alla fine ha dovuto arrendersi alla propria forza. Prima con una magia assoluta di Giacomo De Pieri, poi con un colpo da biliardo di Manuel Pinotti: i due fantasisti nerazzurri decidono nella ripresa la partita contro un buon Brescia e firmano la sesta vittoria in altrettante uscite di campionato. Questa Inter, insomma, sa solo vincere. Lo fa in maniera meritata, lo fa in maniera energica, lo fa con i suoi calciatori di maggior talento. Il modo migliore per presentarsi al derby di settimana prossima: con il curriculum immacolato, e con tutta la voglia di non fermarsi qui.

Matteo Lavelli, centravanti dell'Inter, pressato da dietro da Devis Prendi, difensore centrale del Brescia

SVOLGIMENTO

Eppure il Brescia fa la sua figura. La squadra di Aldo Nicolini rimane viva grazie a un po' di fortuna (leggasi la traversa di Lavelli al tramonto del primo tempo) e a tanta bravura, soprattutto quella di Prendi e Bedussi bravi a limitare Lavelli e Spinaccè, quasi sempre costretti a lavorare spalle alla porta. Le rondinelle tengono testa in un primo tempo molto intenso, riuscendo a un certo punto anche a farsi preferire nel gioco grazie alla buona vena di Raia, trequartista a tuttocampo, alle idee verticali di Maucci e alla solidità di una difesa che concede davvero pochissimo. La partita la fa l'Inter, è ovvio, ma di occasioni nei primi 45 minuti se ne contano pochissime: al 32' Prendi con un salvataggio miracoloso su Lavelli evita sul nascere eventuali problematiche, al 42' Fusi disinnesca il sinistro da fuori di De Pieri, al 45' è la traversa a respingere il tentativo a botta sicura di Lavelli. Palle gol tutte interiste, ma con il Brescia capace - dopo un quarto d'ora di apnea - di farsi valere in ottica gestione del gioco e di mettere sull'attenti la fase difensiva dei padroni di casa. La partita l'Inter la vince nella ripresa, accelerando i ritmi e i tempi e costringendo i ragazzi di Nicolini ad "abbassare la cresta". Due colpi di testa a lato del difensore Mocchetti in proiezione offensiva sui calci d'angolo di Ortelli (3') e Ciardi (8') sono le avvisaglie, il capolavoro di De Pieri al 15' è invece la dimostrazione della supremazia nerazzurra: il corner da sinistra di Ciardi è perfetto, la girata mancina del numero 10 è abbagliante ed è 1-0. Nicolini si gioca Vescovi e Caliendo dalla panchina, ma la reazione non c'è ed è l'Inter ad andare in fuga: Venturini imbuca una palla perfetta per Pinotti, l'ex Como si presenta a tu per tu davanti a Fusi e lo batte con un destro rasoterra che si infila imparabilmente nell'angolino basso (28'). Gara in ghiaccio che non si chiude a tripla mandata solamente perché Fusi, al 34', regala al pubblico una parata splendida su De Pieri che si era liberato al tiro dopo un bellissimo uno-due con Tigani. Finisce 2-0. Per il Brescia è la terza sconfitta consecutiva, mentre l'Inter non sbaglia mai e ora punta al derby.

IL TABELLINO

INTER-BRESCIA 2-0

RETI: 15' st De Pieri (I), 28' st Pinotti (I).

INTER (4-3-1-2): Zamarian 6.5, Della Mora 7 (35' st Bordoni sv), Castegnaro 6.5, Ortelli 6.5 (14' st Tigani 6.5), Mocchetti 6.5, Granziera 6.5 (35' st Chiesa sv), Ciardi 7.5 (26' st Sotgia sv), Venturini 7.5, Lavelli 6.5 (26' st Pinotti 7.5), De Pieri 8 (35' st Fois sv), Spinaccè 6.5 (35' st Vanzulli sv). A disp. Castelnuovo, Marini. All. Polenghi 7.

BRESCIA (4-3-1-2): Fusi 6.5, Savalli 7, Faggiano 6 (31' st Omofonmwan sv), Righetti 6 (35' st Aversa sv), Prendi 7.5, Bedussi 6.5 (31' st Morstabilini sv), Congia 6.5, Ghidini 6 (20' st Vescovi 6), Raia 7, Maucci 6.5, Doumbia 6 (20' st Caliendo 6). A disp. Ottolini, Brescianelli. All. Nicolini 6.

ARBITRO: Saffioti di Como 6.5.

ASSISTENTI: Vora di Como e Perrella di Crema.

AMMONITI: Ciardi (I), Mocchetti (I).

LE PAGELLE

INTER

Zamarian 6.5 Poco stuzzicato, ma sempre sul pezzo. Prese e uscite sempre in sicurezza, non ha nemmeno uno sbandamento anche se di tiri veri e propri non ne arrivano.

Della Mora 7 Il nuovo trattore. Continua la scintillante tradizione interista sul ruolo e mette insieme un'altra prova di altissima qualità: difende bene e spinge come un matto. (35' st Bordoni sv).

Castegnaro 6.5 Parte con Doumbia che lo punta, poi si trova a dover marcare Congia. Limita prima uno e poi l'altro.

Ortelli 6.5 Sempre prezioso nel lavoro di taglio e cucito in mezzo al campo. Pur senza acuti di rilievo fa valere la sua capacità di imporre gioco.

14' st Tigani 6.5 Una mezzora frizzante, il suo ingresso alza il ritmo e consente all'Inter di trovare l'uno-due decisivo.

Mocchetti 6.5 Si prende il giallo per un fallo su Doumbia ma la sua prestazione è coriacea. Gli attaccanti del Brescia sbattono e non riescono a trovare lo spazio per impensierire Zamarian.

Granziera 6.5 Non ci sono problemi dalla sua zona, sbroglia situazioni complicate e tiene a bada sia Doumbia che Congia. (35' st Chiesa sv).

Ciardi 7.5 È il più piccolo in campo - è un 2007 - ma non si vede per niente. Detta legge sul centro-sinistra rendendo la vita difficilissima a Ghidini, calcia tutti i corner in maniera velenosa e da uno di questi nasce pure il gol che sblocca una gara non semplice. (26' st Sotgia sv).

Venturini 7.5 Dall'altro lato di Ortelli sta più nell'ombra rispetto a Ciardi, ma la sua partita è altrettanto importante. Tarella come un matto a centrocampo e manda in porta Pinotti per il gol del 2-0 che chiude i conti. Il capitano non delude mai.

Lavelli 6.5 Se non ci fosse un Prendi in stato di grazie farebbe sfracelli. Viene limitato ma il suo gioco spalle alla porta è fondamentale per aprire spazi in cui le mezze punte si inseriscono fruttuosamente. Nell'unica palla che riesce a indirizzare verso la porta colpisce la traversa, sfortunato.

26' st Pinotti 7.5 Gli bastano 20 minuti a per lasciare il segno sulla partita. Sgasa lasciando indietro avversari come fossero birilli, ma soprattutto mette in buca d'angolo con un destro chirurgico il destro vincente che vale il 2-0. Speedy Gonzales.

De Pieri 8 È il primo a impegnare Fusi con un sinistro tagliato nel primo tempo, è lui a togliere le castagne del fuoco ai nerazzurri in una gara che si stava cominciando a complicare. Si destreggia dietro le punte con la solita tecnica abbinata a idee divine, ma il destino della sua gara cambia totalmente quando mette in rete con una spettacolare girata volante di mancino l'ennesimo angolo di Ciardi. Gol della settimana. (35' st Fois sv).

Spinaccè 6.5 Come per Lavelli la vita è dura là davanti, allora abbassa il raggio d'azione e prova a tenere su qualche pallone riuscendoci. Gara generosa e assolutamente positiva. (35' st Vanzulli sv).

All. Polenghi 7 E sono sei. Non è stato facile battere il Brescia, ma la squadra nella ripresa mette una marcia in più e la chiude in cinque minuti. Il modo migliore per presentarsi al derby di settimana prossima.

Il 4-3-1-2 di Tiziano Polenghi: Granziera, Ortelli, De Pieri e Spinaccè sono i soli quattro giocatori di movimento (oltre al portiere Zamarian) confermati rispetto alla trasferta di Udine. Della Mora, Castegnaro e Mocchetti le novità in difesa, Venturini e il 2007 Ciardi i volti nuovi a centrocampo; Lavelli al posto di Mosconi in attacco

BRESCIA

Fusi 6.5 Un'uscita sbagliata su uno dei tanti corner di Ciardi è l'unico errore in una partita dove fa vedere buone cose. Disinnesca De Pieri nel primo tempo, ringrazia la traversa su Lavelli e infine si arrende sui gol di De Pieri e Pinotti sui quali non può nulla.

Savalli 7 Molto bene a destra, Castegnaro non lo impensierisce e quindi riesce pure a provare a spingere. Nella ripresa va anche alla conlcusione mettendo a lato non di molto, chiude da difensore centrale.

Faggiano 6 Da uno con la sua classe ci si aspetta qualcosina in più. Stavolta non incide come al solito, anche perché la squadra non conquista calci piazzati per il suo piede magico. Va in apnea con Della Mora, resiste ma non può fare molto di più. (31' st Omofonmwan sv).

Righetti 6 Risucchiato dal centrocampo nerazzurro, ma nella seconda parte del primo tempo prende in mano le operazioni. (35' st Aversa sv).

Prendi 7.5 Il salvataggio su Lavelli lanciato a rete vale come un gol fatto, per il resto della gara tiene altissimo il livello della sua partita fermando tutto ciò che riesce a fermare.

Bedussi 6.5 In prima battuta riesce a stoppare sia Lavelli che Spinaccè, quando però arrivano De Pieri e Pinotti deve alzare bandiera bianca come tutti. Prova comunque più che soddisfacente la sua. (31' st Morstabilini sv).

Congia 6.5 Parte a sinistra ma Nicolini lo sposta presto a destra, dove riesce a farsi notare per un paio di giocate interessanti. Non riesce ad andare alla conclusione ma è sempre nel vivo.

Ghidini 6 Anche lui come Righetti soffre un po' il ritmo interista all'inizio dei due tempi. Non fa però errori e la pagnotta è portata a casa. (20' st Vescovi 6).

Raia 7 Il migliore dei suoi da centrocampo in su. Parte trequartista e chiude mediano, la palla passa sempre dai suoi piedi e anche se a volte esagera nell'abbassare il proprio raggio d'azione quando si accende lui si accende tutta la squadra.

Maucci 6.5 Mezzala sinistra di qualità, per larghi tratti riesce a tenere testa a Venturini e anche a creargli qualche problemino partendo palla al piede verso la porta.

Doumbia 6 Non riesce a trovare la soluzione giusta per arrivare davanti a Zamarian, ma si muove tanto e costringe la difesa interista a dargli sempre un'occhiata. (20' st Caliendo 6).

All. Nicolini 6 Soffre in avvio ma la squadra non rischia più di tanto, anzi cresce da metà primo tempo riuscendo a proporre un gioco piacevole. A inizio ripresa però l'Inter accelera e il Brescia non riesce più stare dietro alle idee dei padroni di casa. Non è qui che doveva fare punti, ma un appunto si può fare: la ricerca spasmodica del gioco dal portiere è parsa forse eccessiva.

Il 4-3-1-2 di Aldo Nicolini: Savalli e Faggiano esterno con Prendi-Bedussi coppia centrale davanti a Fusi; a centrocampo Ghidini e Maucci ai lati di Rughetti; davanti tridente con Raia alle spalle di Doumbia e Congia che partono molto larghi

ARBITRO

Saffioti di Como 6.5 Gara non difficile diretta in maniera precisa. Giusti i due gialli sventolati a Mocchetti e Ciardi, nessun episodio da moviola da segnalare.