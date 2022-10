Nel giorno del ritorno di Scarfiello, Rossi e Perciun spazzano via la capolista

A Chieri, il Torino supera 2-1 il Bologna con i gol di Rossi e Perciun, intervallati da quello di Gattor. Tre punti doppiamente da festeggiare visto il ritorno sul rettangolo verde di Scarfiello. L'attaccante era stato sospeso otto mesi e ora è pronto a riprendersi il tempo perduto imparando dalla lezione della squalifica. Sulla partita, i granata riescono con un gioco perlopiù difensivista ma efficace ad approfittare degli errori dei felsinei per assicurarsi una vittoria prestigiosa.

Perciun in gol. Un inizio un po' in apnea per il Torino, col Bologna che pressa alto e schiaccia i granata nella propria metà campo. Passano però sei minuti e a passare in vantaggio sono i ragazzi di Parisi che sfruttano un errore dei felsinei che spalanca la strada a Perciun. Il nove del Toro si vede respingere sulla linea la sua conclusione a botta sicura, ma sulla respinta Rossi non si fa pregare e porta in vantaggio il Torino. La risposta del Bologna arriva al tredicesimo con una scassata di Gian che termina di poco larga, alla sinistra di Bellocci. Al 35' il Bologna la riprende con Gattor che pareggia i conti, servito da Tordiglione lesto a recuperare il pallone e a servire il numero otto. Bella anche la conclusione del centrocampista bolognese a beffare Bellocci. Grande occasione per tornare avanti per il Torino con la conclusione di Dimitri respinta coi piedi da Pessina. Il gol del Torino è solo questione di tempo visto che al 43' Perciun si ritrova come in occasione dell'1-0 l'occasione tu per tu che stavolta prepara e non fallisce.

Scarfiello osannato. Al settimo Tordiglione va ad un passo dal gol con Bellocci chiamato al grande intervento che fa sbattere il pallone sul palo, una parata decisiva vista la traiettoria del pallone. La ripresa si disputa in un clima elettrico con il Bologna che si riversa davanti senza quasi mai trovare la chance nitida per pareggiare mentre il Torino che la mette sulla difensiva, facendo scorrere le lancette più veloce del dovuto. I felsinei provano con continui lanci verso Ravaglioni per coinvolgere i vari Gatto, Tordiglioni e De Stefano trovando però spesso il muro granata invalicabile. Poche occasioni vere e proprie, tanta mole di gioco ma sempre la solita scritta "Divieto d'accesso" dalle parti di Bellocci. Tra i momenti più attesi, non poteva mancare l'ingresso in campo di Scarfiello dopo otto mesi di stop per squalifica: cori e nome incitato a gran voce dai genitori e pubblico presente. Poco dopo arriva il triplice fischio con tre punti in cascina per i granata e tutta la squadra ad incitare Scarfiello. Non poteva esserci rientro migliore e probabilmente nemmeno gara migliore per il Torino per vincere e rispedire a casa i primi in classifica con un 2-1.

IL TABELLINO

Torino-Bologna 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 6' Rossi (T), 35' Gattor (B), 43' Perciun (T).

TORINO (4-4-2): Bellocci 6.5, Gasti 7, Muratore 6.5, Mahari 7, Sardo 6.5 (25' st Milicevic sv), Desole 6.5, Rota 6.5 (1' st Di Paolo 6, 38' st Scarfiello sv), Rossi 7.5, Perciun 7.5, Magnino 6.5 (21' Raballo sv, 25' st Alfano 6), Dimitri 6.5 (25' st Zaia sv). A disp. Alloj, Odello, Armocida. All. Parisi 7.

BOLOGNA (4-3-1-2): Pessina 6.5, Barbaro 7 (38' st Gori sv), D'Ascenzio 6.5, Gian 7.6 (25' st Negri sv), Nesi 7, Soldà 6, Lai 6.5 (25' st Maharani sv), Gattor 7.5, Ravaglioli 6.5, De Stefano 6.5 (25' st Camiciottoli sv), Tordiglione 7. A disp. Barra, Di Pasquazio, Mazzetti, Zappone, Tourè. All. Biavati 6.5.

ARBITRO: Laugelli di Casale Monferrato 6

LE PAGELLE

TORINO

Bellocci 6.5 Incolpevole sul gol di Gattor, per il resto attento tra i pali.

Gasti 7 Partita totale del terzino granata, dipinge palloni molto invitanti e difende con concretezza. Per poco non trova l'assist nella ripresa.

Muratore 6.5 Usa il fisico per tutta la partita, vince il confronto con i diretti avversari grazie alla sua gran grinta.

Mahari 7 Attento e concentrato, tra i migliori in campo nel complesso. Disputa una prova più che convincente su tutti i punti di vista.

Sardo 6.5 Lotta con il coltello fra i denti fino al momento del cambio, un osso duro per il Bologna in quanto difficile passare dalle sue parti.

25' st Milicevic sv

Desole 6.5 Partita quadrata, si contraddistingue per precisione negli interventi e visione di gioco. Si adatta alla partita da disputare.

Rota 6.5 Un buon primo tempo prima di lasciar spazio al compagno, gli errori si contano sulle dita di una mano.

1' st Di Paolo 6.5 Aumenta i giri del motore dell'attacco nelle poche ripartenze a disposizione nella ripresa, fa salire la squadra.

38' st Scarfiello sv

Rossi 7.5 Bravo, al posto giusto e al momento giusto in occasione del primo gol del Torino dopo la respinta del difensore su Perciun. Successivamente il capitano sprona la squadra raggiungendo una vittoria importante.

Perciun 7.5 Il suo gol decisivo è di pregevole fattura: approfitta dell'errore, supera il difensore e batte il portiere. Tecnica e potenza che abbattono il Bologna.

Magnino sv

21' Raballo sv

25' st Alfano 6 Mette fisicità negli ultimi minuti aiutando la squadra.

Dimitri 6.5 Spreca una grande chance, ma la sua prestazione è positiva. Lavora tanto e dialoga bene con i compagni.

25' st Zaia sv

All. Parisi 7 Vittoria di carattere contro probabilmente la più forte del campionato, il Torino vale la parte alta e oggi l'ha dimostrato.

BOLOGNA

Pessina 6.5 Il Torino si vede poco dalle sue parti e non può farci molto sulle due reti.

Barbaro 7 Sfruttato molto, cercato e innescato lungo la sua fascia di competenza.

38' st Gori sv

D'Ascenzio 6.5 In entrambe le fasi riesce a dare il massimo, risultando molto utile alla causa.

Gian 7.5 Categoria superiore, chiama il pallone e lo distribuisce con una tecnica clamorosa. Non sbaglia un singolo passaggio.

25' st Negri sv

Nesi 7 Solido, agonisticamente molto ben preparato. Utilizza bene il fisico nel corso della partita.

Soldà 6 Qualche sbavatura di troppo, uscite a vuoto. Ci mette una pezza nel finale.

Lai 6.5 Nel vivo della partita, si mostra presente e attivo indipendentemente dalla situazione.

25' st Maharani sv

Gattor 7.5 Trova un bel gol che lo motiva e sprona a fare sempre meglio nei novanta minuti a disposizione.

Ravaglioli 6.5 Ci tiene e si vede, qualche volta in ritardo sui palloni da ricevere, ma ogni rinvio del portiere è suo. Classe superiore, non riesce ad incidere ma si nota la differenza con la media.

De Stefano 6.5 Aggiunge tecnica e visione di gioco negli ultimi venti metri di campo.

25' st Camiciottoli sv

Tordiglione 7 Assist per il gol dell'1-1, si muove molto bene sull'esterno dando più di qualche pensiero al Torino.

All. Biavati 6.5 Meriterebbe il pareggio il suo Bologna, ma la troppa confusione e poca tranquillità del secondo tempo fa un brutto scherzo.