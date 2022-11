Un gol più bello dell'altro e un finale incandescente: le foto di Como-Udinese

Cinque gol, uno più bello dell'altro, per riscattare il pareggio della settimana precedente contro il Sudtirol. L'Udinese sabato è tornata a vincere grazie soprattutto a un secondo tempo da grande squadra dopo l'1-1 del primo tempo firmato da Bonin e Galafassi, con quest'ultimo che ha rimesso in carreggiata il Como prima dell'intervallo. Purtroppo per i ragazzi di Cicconi non è bastato il gol del centrocampista, con i friulani che si sono scatenati nella ripresa: i colpi di testa di Barbana e Bozza valgono la fuga bianconera, i capolavori di Petris (gol in rovesciata) e Barbana (gran tiro da fuori per il difensore che firma una clamorosa doppietta) definiscono il pokerissimo sui lariani che erano comunque riusciti a tornare in partita nel finale con la rete del momentaneo 3-2 messa a segno da Rispoli. Alla fine però è trionfo per l'Udinese che arriva a quota 10 punti; il Como è fermo a quota 4 punti.

