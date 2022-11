Ecco i 60 migliori classe 2006 d'Italia: i convocati di Corradi per il Torneo dei Gironi

Come ogni anno, la pausa del campionato Under 17 Serie A e B consente al ct della Nazionale, Bernardo Corradi, di vedere all'opera i migliori giocatori d'Italia nel consueto Torneo dei Gironi che quest'anno si svolgerà al Villaggio Azzurro di Novarello. La struttura della manifestazione, che andrà in scena da venerdì 11 novembre a domenica 13 novembre vedrà impegnata l'Italia Under 17 contro due Rappresentative: l'occasione migliore per i tecnici Azzurri di vedere dal vivo i migliori prospetti in vista delle convocazioni per la seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo. Tra 1 mese esatto infatti il sorteggio ci dirà quali saranno le nostre avversarie: i ragazzi di Corradi si sono qualificati come testa di serie dopo aver battuto il Kosovo (5-2), la Finlandia (4-0) e la Grecia (2-0).

I NOSTRI RAGAZZI

Come al solito ricchissima la rappresentanza delle formazioni lombarde e piemontesi. Tra i pali ecco i portieri di Milan e Inter, Omar Rugginenti e Francesco Tommasi. In difesa dall'Inter ecco i due esterni bassi Cocchi e Della Mora, dal Milan Vittorio Magni, dalla Juventus Alessandro Ventre, dall'Atalanta Ramaj, dal Torino De Sole; ma non solo, dal Monza ecco l'esterno mancino Capolupo, dal Brescia Denis Prendi e dalla Cremonese - squadra rivelazione del Girone B - c'è spazio per Emanuele Bassi. A centrocampo sono ben tre gli atalantini: Andrea Bonanomi, Lorenzo Riccio e Leonardo Mendicino, fresco di esordio con la formazione Primavera nella sfortunata trasferta di domenica contro il Milan. Addirittura 4 gli interisti: Venturini, Fois, Zanchetta e il fantasista De Pieri. Juventus rappresentata da Crapisto e Finocchiaro, il Milan dal suo capitano Tommaso Mancioppi. In attacco, oltre al solito Ragnoli Galli (Atalanta), Pinotti e Spinaccè (Inter), ecco la chiamata per Giacomo Gabbiani, bomber della Cremonese e autore di 16 gol in 9 partite.

I CONVOCATI

PORTIERI: Leonardo Consiglio (Genoa), Renato Marin (Roma), Nicola Testoni (Parma), Francesco Plaia (Spezia), Omar Rugginenti (Milan), Francesco Tommasi (Inter).

DIFENSORI: Luca Barani (Sassuolo), Matteo Barbini (Genoa), Emanuele Bassi (Cremonese), Tommaso Bordoni (Lazio), Samuele Capolupo (Monza), Antonio Castaldo (Parma), Matteo Cocchi (Inter), Roberto D'Intino (Parma), Alessandro De Luca (Roma), Fabio De Sole (Torino), Tommaso Della Mora (Inter), Michele Ercoli (Lazio), William Feola (Roma), Marco Litti (Roma), Vittorio Magni (Milan), Melvin Ifeany Nwajei (Parma), Denis Prendi (Brescia), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus), Lorenzo Tosto (Empoli).

CENTROCAMPISTI: Andrea Bonanomi (Atalanta), Lorenzo Carfora (Benevento), Manuel Conti (Cagliari), Francesco Crapisto (Juventus), Emmanuele De Chiara (Napoli), Giacomo De Pieri (Inter), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Daniele Fois (Inter), Valerio Gelli (Lazio), Tommaso Mancioppi (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Gabriele Paolocci (Lazio), Giorgio Puzzoli (Fiorentina), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal), Jacopo Surricchio (Roma), Matteo Venturini (Inter), Mattia Zanchetta (Inter).

ATTACCANTI: Jeff Osayuki Ekhator (Genoa), Giacomo Gabbiani (Cremonese), Gabriele Librizzi (Cittadella), Manuel Nardozi (Roma), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Tommaso Rubino (Fiorentina), Manuel Pinotti (Inter), Francesco Sartori (Parma), Federico Serra (Lazio), Matteo Spinaccé (Inter).

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 novembre (ore 14.30)

Rappresentativa A-Rappresentativa B

Sabato 12 novembre (ore 14.30)

Nazionale Under 17-Perdente prima gara

Domenica 13 novembre (ore 11)

Nazionale Under 17-Vincente prima gara