Internazionale Toro: dalla Lituania all'Austria, dalla Romania a un vero 'figlio del Filadelfia'

È una stagione in cui si intravede qualche segnale di ripresa quella delle giovanili del Torino che rispetto agli ultimi anni stanno dimostando di fare bene in maniera trasversale con molte categorie giovanili.

A dimostrazione della qualità dei gruppi granata e del buon lavoro che si sta svolgendo a livello di settore giovanile anche attraverso lo scouting, ci sono i nomi dei convocati con diverse rappresentative nazionali minori ma non solo. Sono infatti 4 i ragazzi delle Under granata chiamati a rappresentare i rispettivi paesi in giro per l'Europa nella prossima tornata di match internazionali.

A cominciare da "casa nostra" il difensore centrale Fabio Desole è stato convocato dalla Nazionale italaian Under 17 per il Torneo dei Gironi che si terrà presso il Villaggio Azzurro di Novarello dal 11 al 13 novembre. 7 presenze e 1 gol con la maglia granata in questa stagione e anche due gettoni con l'Under 18 sono valsi per il classe 2006 la chiamata ufficiale a prendere parte all'importante torneo al via domani.

Spostandoci, ma non di molto, fuori dai confini italiani, l'Austia Under 18 ha chiamato Emirhan Acar per le due amichevoli con Irlanda del Nord in programma il 15 e 17 novembre. 4 presenze con 261 minuti totali e già 2 gol per il centrocampista nativo di Innsbruck e provvisto anche di passaporto turco, con le cui nazionali minori ha peraltro già esordito prima di accettare la convocazione austriaca.

Acar potrà ispirarsi a un suo omonimo che si è già tolto qualche soddsfazione con la prima squadra granata

Salendo poi d'età, ecco che l'Under 20 rumena ha chiamato Andrei Antonio Anton, difensore classe 2003 con 541 minuti complessivi in Primavera 1 e due presenze complete anche nella Tim Cup di categoria, dopo i 19 gettoni della scorsa stagioni conditi anche da due reti in campionato. Ad attenderlo le due gare proprio contro l'Italia e con la Polonia, enrrambe amichevoli.

Andrei Anton a testa alta

Infine lieta notizia per il centrocampista di piede mancino Gvidas Gineitis che ha ricevuto la chiamata della Nazionale maggiore della Lituania in vista delle semfinali e finali della Coppa del Baltico. Il 16 novembre match con l'Islanda e il 19 eventuale ultimo capitolo della manifestazione. Arrivato a gennaio 2022 dalla Spal, nella stagione corrente è già a quota 3 reti con 11 presenze complessive in Primavera. Dopo aver collezionato 5 gettoni e una rete con l'Under 19 lituana, ora avrà anche la grande occasione di esordiere anche con i "grandi".