Juventus: una vittoria eroica! Torino, non basta il cuore contro la corazzata Viola

Mercoledì da leoni per la Juventus di Panzanaro e un mercoledì amaro per il Torino di Parisi. I bianconeri infatti, nel recupero della 6ª giornata di campionato in casa del Sassuolo, firmano l’impresa con vittoria d’altri tempi e cancella definitivamente dopo l’inaspettato e imprevisto scivolone contro lo Spezia dell’ultima giornata (coi liguri alla prima vittoria stagionale e la Juve a mordersi le mani per il primato solitario che oggi sarebbe realtà) e i segnali di ripresa già nella vittoria contro l'Empoli. Mentre i 'cugini' granata non riescono a fermare l'ondata viola, cedendo per 4-1 in casa della Fiorentina, nuova capolista solitaria del girone.

Impegnati sul campo dell’ottimo Sassuolo, la Juventus passa in vantaggio con l’ex Torino, Biliboc, alla sua quarta rete stagionale. Bianconeri che rimangono poi in dieci per l’espulsione di Scarpetta al 23’ (fallo da ultimo uomo) ma chiudono la prima frazione in vantaggio. Ripresa che invece si apre con il pareggio del Sassuolo firmato da Petito, illusione di casa di un ribaltone possibile. Che però non si materializza grazie alla grande prova dei ragazzi di Panzanaro che reagiscono nel migliore dei modi ripassando in vantaggio al 15’ con Boufandar sugli sviluppi di un calcio d’angolo (Boufandar curiosamente in rete anche nella sfida di ritorno dei quarti dello scorso campionato e ‘carnefice’ dei neroverdi anche in questa occasione). Sassuolo che prova in tutti i modi a raddrizzare la gara ma i bianconeri gonfiano il petto e portano a casa una vittoria pesantissima.



Vittoria Juventus a cui non fa sconti la Fiorentina e non fa ‘regali’ il Torino di Parisi ai cugini. Il Torino infatti, cade per 4-1 contro la Fiorentina nel recupero della 5ª giornata, con la Viola che diventa capolista solitaria del girone a quota 19 punti. Granata che vanno in svantaggio dopo pochi minuti per il gol di Caprini a cui risponde però Rossi che pareggia al 32’ mandando le squadre al riposo sull’1-1 nonostante i padroni di casa abbiano esercitato un certo predominio. Nella ripresa il castello granata però vacilla al nuovo vantaggio di Caprini, al suo 5° centro stagionale. La squadra di Parisi si getta alla ricerca del gol del pareggio e i viola ne ‘approfittano’ per colpire nei minuti finali negli ami spazi concessi dalla generosità granata prima con Pellicanò e poi con Trapani, entrambi subentrati nella ripresa, che fissano il risultato sul 4-1. Domenica il campionato osserva un turno di riposo per il Torneo dei Gironi e riprenderà domenica 20 novembre con la Juventus a far visita alla Sampdoria e il Torino ad ospitare il Genoa nel derby incrociato sull’asse Torino-Genova.

RECUPERO 5ª GIORNATA



Fiorentina-Torino 4-1

RETI (1-0, 1-1, 4-1): 9' Caprini (F), 32' Rossi (T), 26' st Caprini (F), 40' st Pellicanò (F), 45' st Trapani (F), .

FIORENTINA: Leonardelli 6, Giusti 6.5 (45' st D'Amato), Cuomo 6.5, Conti 6 (19' st Evangelista), Sadotti 6.5, Kouadio 6.5, Fortini 6.5 (30' st Trapani), Deli 6.5, Caprini 7.5 (30' st Pellicanò), Puzzoli 6 (19' st El Dib), Rubino 6 (19' st Maiorana). A disp. Dolfi, Ciraudo, Vascotto. All. Galloppa 6.5.

TORINO: Bellocci 6, Muratore 6, Camatta 6 (29' st Di Paolo 6), Alfano 6.5, Milicevic 6 (1' st Sardo 6), Desole 6.5, Zaia 6 (19' st Odello 6), Perciun 6, Magnino 6 (37' st Armocida 6), Rossi 6.5 (19' st Mahari 6), Scarfiello 6 (1' st Dimitri 6). A disp. Ribero, Vagnati, Gasti. All. Parisi 5.5.

ARBITRO: Martino di Firenze 6.5.

AMMONITI: Deli (F), Perciun (T), Camatta (T).

RECUPERO 6ª GIORNATA



Sassuolo-Juventus 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 21' Biliboc (J), 3' st Petito (S), 15' st Boufandar (J).

SASSUOLO: Viganò 6, Crosariol 6 (26' st Benvenuti 6), Barani 6.5, Pumo 6 (42' st Marazzita 6), Macchioni 6, Piccolo 6, Frangella 6 (17' st Cardascio 6), Seminari 6.5, Petito 6.5, Anastasini 6 (26' st Fontanini 6), Lattanzi 6.5. A disp. Galli, Benvenuti, Mazzoni, Taparelli, Suplja. All. Pavan 6.

JUVENTUS: Zelezny 6.5, Ventre 7, Nisci 6.5 (21' st Pagnucco 6), Scarpetta 6, Boufandar 7, Meringolo 7, Ngana 7, Crapisto 7, Pugno 6.5 (21' st Scienza 6), Finocchiaro 6.5 (25' Nobile 6.5), Biliboc 7 (33' st Nuti 6). A disp. Piras, Bassino, Grosso, De Salvo, Piccinin. All. Panzanaro 7.

ARBITRO: Giannì di Reggio Emilia 6.

ASSISTENTI: Scafuri di Reggio Emilia e Nasi di Reggio Emilia.

ESPULSI: 23' Scarpetta (J).

AMMONITI: Piccolo (S), Pumo (S).



CLASSIFICA - Under 17 A-B - Girone A

Classifica: Fiorentina 19, Genoa 18, Parma 18, Juventus 17, Bologna 14, Torino 13, Sassuolo 10, Empoli 10, Pisa 8, Spezia 8, Sampdoria 7, Napoli 5, Modena 3.

Prossimo turno (Domanica 20/11): Bologna-Modena, Empoli-Sassuolo, Fiorentina-Napoli, Sampdoria-Juventus, Spezia-Pisa, Torino-Genoa. Riposa: Parma