Alcione-Como, la sfida tra Mario Brunetti e Gianmario Corti: la fotogallery della partita

Per entrambe la prima uscita stagionale, per entrambe quindi la prima vera partita di preparazione al campionato che ormai è sempre più vicino. Domenica scorsa si sono sfidate, al Kennedy di Milano, l'Under 17 dell'Alcione e l'Under 16 del Como. Una partita gradevole e molto equilibrata nonostante l'anno differenza: il risultato finale è stato di parità, un 1-1 firmato dal difensore Orange Gabriele Ciceri e dal fantasista lariano Samuele Arrighi.

