Cimiano-Seregno: i rossoneri calano il poker sui brianzoli nel segno di Cirillo, Mannini e Oliva

Si conclude sul risultato di 4-0 il test match tra Cimiano e Seregno, con Cirillo mattatore della gara con due gol all'attivo, ai quali si aggiungono le reti di Oliva e Mannini nella ripresa. Partita giocata a ritmi intensi da parte di entrambe le compagini, che continuano la fase di rodaggio e preparazione in attesa della prossima stagione che li vedrà impegnati rispettivamente in Under 17 Élite e in Under 17 Serie C. Cimiano che ha imposto il suo gioco, cercando spazi e trovando diverse occasioni da gol nel corso della partita, concedendo nel frattempo pochissimo all'offensiva azzurra, apparsa in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con