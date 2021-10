Cimiano-Tritium: come gongola Gazzola, Oliva ne fa tre e Mannini e Cirillo completano la straordinaria sestina rossonera

Largo 6-0 per il Cimiano contro il Tritium nella prima giornata di campionato, con i rossoneri trascinati da una straordinaria tripletta di Oliva e dai gol di Mannini e Cirillo (doppietta). I rossoneri partono lenti nei primi minuti per poi ingranare e chiudere la partita in vantaggio di tre reti nel primo tempo. La squadra di casa continua poi il secondo tempo da così come lo aveva concluso e mette a segno altri tre gol per il 6-0 definitivo. Gli ospiti, al contrario, cominciano bene la partita per poi sfaldarsi nella seconda metà del primo tempo. Nei secondi 45 minuti,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con