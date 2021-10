Ponte San Pietro-Villa: un super Ferrari regala i tre punti a Pirovano, l'estro di Maggini illude Albore

Vittoria scoppiettante per il Ponte San Pietro di Pirovano che supera per 3-1 il Villa di Albore, al termine di una prova offerta dalle due compagini godibile e vivace. In gol per i padroni di casa Ferrari, Qonzoni e Qaissouni, mentre è stato Maggini ad accorciare le distanze nel finale per i bianconeri milanesi. Le due formazioni non si sono risparmiate soprattutto nel secondo tempo, dove la tensione agonistica e il nervosismo hanno prevalso, senza tuttavia tralasciare giocate individuali interessanti. Grazie a questo successo, i blues colgono il primo successo in campionato mentre per gli ospiti appuntamento con la prima vittoria...

