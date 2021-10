Darfo Boario-Trevigliese: nella Silva oscura spiccano Ferrandi e Brambilla, Galbiati: «Ci davano retrocessi già ad inizio stagione»

La dolce nottata della Trevigliese. Dolcissimo il viaggio di ritorno per i ragazzi di Galbiati dopo il 3-1 strappato in valle al Darfo Boario di Norman Fontana. Biancazzurri per una notte nei quartieri alti della graduatoria. Poi si vedrà, ma intanto la Trevigliese ha messo in cascina la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta una settimana fa contro lo Scanzorosciate, e adesso si gode il momento di giubilo dopo che tanti osservatori neutrali - a inizio stagione - la davano già per spacciata. Una vittoria del gruppo, del collettivo, quella Trevigliese, suggellata da una grande prima frazione chiusa in...

