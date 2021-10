Aldini-Vogherese: Vallecaro come Milito e Scatigna come Eto'o, José Vaccaro ne fa cinque a Pep Spalla e volta in testa alla classifica

Talento cristallino, immensa qualità tecnica e due gol - uno su rigore ed uno di testa - di pregevole fattura: Diego Milito? No, Mathias Vallecaro. Grande velocità, propensione al dribbling e due gol che hanno ubriacato la difesa ospite: Samuel Eto'o? No, Gianluca Scatigna. L'Aldini dello "Special One" Mariano Vaccaro batte 5-1 la Vogherese, si dimostra superiore al "guardiolismo" di Davide Spalla e riparte come meglio non poteva dopo il brusco stop di Venegono. Dire che la stagione dei Falchi si concluderà con un Triplete come quella dell'Inter di Josè Mourinho nel 2010 è azzardato, certo è che Vaccaro e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con