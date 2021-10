Ciliverghe-Sported Maris: Sorlini illude i gialloneri, gli ospiti la ribaltano con il rigore di Grimaldi e il gol di Di Cristofaro

Lo Sported Maris rialza la testa, centrando la prima gioia del proprio campionato. I biancoverdi annichiliscono in rimonta un contratto Ciliverghe con secco 1 a 2. I ragazzi di Matteo Borghetti dopo le sonore sconfitte contro Brusaporto, Franciacorta e Pavoniana assaporano per la prima volta in questa stagione il dolce retrogusto del successo, balzando all’undicesimo posto della graduatoria del girone C, lasciando alle spalle i cugini bianconeri del Crema. Se da una parte lo Sported si gode la vittoria dall’altra parte il vascello gialloblù continua a viaggiare in acque sempre più mosse e burrascose. La terza sconfitta consecutiva, costa alla...

