Regionali Unposted, Lombardia Uno-Enotria: Pellegrino e Brenicci fanno volare Ferraioli, che stacca Gagliardi in classifica e può sognare in grande

Chi ferma l'Enotria? Ferraioli si coccola un Pellegrino letale dagli undici metri e una prova superlativa - con tanto di gol della sicurezza nel finale - di Brenicci, batte nella classica milanese il Lombardia Uno (2-0) e rafforza ancor di più il primato in classifica, facendo diventare addirittura cinque i punti di distacco dalle inseguitrici. Quest'ultime capitanate proprio dai rossoneri di Gagliardi, usciti sconfitti ma per nulla ridimensionati dalla sfida di via Pozzobonelli. Certo, aver accumulato cinque punti di distacco nelle prime quattro giornate non è certamente ciò che i rossoneri avrebbero voluto, ma a suonare la carica è stato...

