Regionali Unposted, Trevigliese-Brusaporto, Pietro Galbiati al vetriolo dopo il ko con la capolista: «Loro giocano da Provinciali», Tommy Rizzoli: «Vittoria meritata»

«È da 4 anni che faccio l’istruttore e non ho mai visto una partita del genere, forse nemmeno a livello provinciale. Se loro in quattro partite hanno fatto 12 punti anche noi abbiamo buone chance, altro che salvezza». Lapidario e sincero come nel suo stile, così Pietro Galbiati dopo la sconfitta nel quarto turno contro il Brusaporto. Il tecnico biancazzurro non le ha mandate a dire alla capolista ma anche al direttore di gara, reo secondo Galbiati di aver sfavorito una Trevigliese apparsa - quantomeno nella prima frazione - davvero in gran giornata. Il vantaggio siglato da Michele Zagaryuk sembrava...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con