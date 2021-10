Vogherese-Seguro: Mazzitelli e Buonaurio illudono Silipo, Sonetti e Caruana la riprendono e salvano Spalla

Il Seguro si ferma, la Vogherese riparte. Il 2-2 di Voghera divide posta in gioco e umori: da una parte Roberto Silipo - avanti di due gol con Mazzitelli in apertura e con il solito Buonaurio (ancora in gol su rigore, quattro su quattro in stagione) nella ripresa - andrà a letto con qualche rimpianto per la rimonta subita nell'ultima mezz'ora, dall'altra Davide Spalla ha di che sorridere dopo una reazione rabbiosa - capitanata dal subentrato Caruana e dal punto fermo Sonetti - e un pari meritato che, numeri alla mano, alla fine sta pure stretto per quanto visto nel...

