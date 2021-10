Brianza Olginatese-Villa Valle: Terzi rifila il poker per il tonfo casalingo di Gnutti, Quadri illumina i gol dei bergamaschi

Vittoria pesantissima e meritata per il Villa Valle di Terzi che al comunale di Cernusco Lombardone supera per 4-1 la Brianza Olginatese di Gnutti. Le reti degli ospiti portano la firma di Pizzaballa, del capitano Facchinetti e di Taiocchi, autore di una doppietta da subentrato. Per i padroni di casa il gol della bandiera è firmato da Consoloni, che tuttavia non cancella una prova sottotono dell'intero collettivo bianconero. Pizzaballa di testa. Il primo squillo della partita è di marca ospite proprio con l'attaccante Davide Pizzaballa che dopo poco secondi dall'inizio sfrutta un errore in fase di uscita della difesa avversaria...

