Uesse Sarnico-Franciacorta: Facchetti apre le danze ma Rizzi e Bettoni ribaltano le aspettative dei ragazzi di Bertoni, ritorna alla vittoria Pozzoni

Una vittoria sofferta, in rimonta, con un gol nei minuti finali che vale il momentaneo secondo posto solitario in classifica: l'Uesse Sarnico batte il Franciacorta (2-1) grazie alla rete nel finale di Bettoni, arrivata a seguito del vantaggio granata firmato da Facchetti nei minuti iniziale e della sfortunata autorete di Capoferri, che nel secondo tempo fa rientrare in partita i blues. Ritorna a fare bottino pieno Pozzoni, che riparte come meglio non poteva dopo il brusco stop di Brusaporto di domenica scorsa. Seconda battuta d'arresto consecutiva invece per i franciacortini, che dopo un inizio spettacolare con quattro vittorie in altrettante...

