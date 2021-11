Bet Friday, i pronostici del venerdì: la Masseroni parte favorita contro l'Accademia Inter, grande equilibrio tra Brianza Olginatese e Cimiano

«Andre, ti posso dire che lo scorso anno bene o male azzeccavo la gran parte dei risultati. Quest'anno è diverso e molto più complicato». E se a dirlo è Gigi Nigro, tecnico dell'Under 17 e direttore sportivo della Vis Nova, c'è da crederci. Difatti, se fare pronostici è complesso per un tecnico d'esperienza e che del calcio giovanile ne ha fatto il suo pane quotidiano, per noi di Sprint e Sport appare come una montagna quasi impossibile da scalare. Tuttavia, pronti ad essere puntualmente smentiti come accade da decenni a seguito delle nostre quote di inizio stagione, eccoci qui con "Bet Friday": la nuova rubrica del venerdì nella quale daremo i nostri pronostici alle partite del weekend ma soprattutto chiederemo il vostro. Sì, avete capito bene: il vostro pronostico, ed è molto semplice ed immediato.

COME FARE IL VOSTRO PRONOSTICO?

1) SCARICATE LA NOSTRA APPLICAZIONE (link per Android) (link per Ios)

2) REGISTRATEVI (procedura totalmente gratuita di pochi secondi)

3) APRITE L'APP DI SPRINT E SPORT NELLA SEZIONE CAMPIONATI

4) CERCATE LA VOSTRA CATEGORIA E IL VOSTRO GIRONE (esempio Under 17 Élite, girone B)

5) AGGIUNGETELO AI PREFERITI E ATTIVATE LE NOTIFICHE (sarete avvisati per consultare risultati e tabellini completi)

6) CERCATE LA VOSTRA PARTITA (esempio Enotria-Villa)

7) VOTATE: PRONTI A SCEGLIERE 1-X-2?

Occorre ribadirlo: i nostri pronostici, come detto, non sono altro che un modo goliardico di approcciare al weekend. Sulla falsariga dei prospetti punti (oltre alle quote) di inizio stagione, proviamo a capirci qualcosa anche se storicamente azzecchiamo ben poco. Per questo la palla ora passa a voi: vi abbiamo dato una quota molto alta e nonostante ciò vi portate a casa la vittoria? Saremo ben lieti di essere smentiti, o addirittura "presi per i fondelli" come accaduto con l'Under 17 dell'Universal che in modo simpatico, a seguito della vittoria contro il Mariano e dunque del raggiungimento della quota 12 punti in classifica, esibiva il ritaglio del nostro giornale nel quale davamo per spacciata proprio la squadra giallorossa ipotizzando un bottino finale, appunto, di soli dodici punti. Giuseppe Puleo e i suoi 2005 hanno raggiunto sì 12 punti, ma sono passate solamente sei giornate... Tutto questo per dire cosa? In primis, come detto precedentemente, storicamente ci prendiamo poco. Dopodiché saremo ben lieti, occorre ribadirlo, di essere smentiti.

COME?

Vi basterà tenere monitorata la vostra partita: oltre ai tabellini completi (formazioni, gol, voti, sostituzioni, ammonizione, espulsioni, moduli, migliori in campo e statistiche con scheda personale per ogni giocatore) troverete la sezione "aggiungi un commento". Ecco, proprio quello potrebbe essere la vostra piccola rivincita nei nostri confronti. Sempre nella sezione dedicata alla singola partita è possibile aggiornare il risultato live durante la gara: ecco, qui chiediamo un vostro piccolo sostegno aggiornandocelo durante la stessa partita. Ma non è finita qui.

LE NOVITÀ

Conoscete tutte le novità per chi compra il giornale (cartaceo o digitale) oppure, ovviamente, per chi è abbonato? Per quanto riguarda le due categoria Élite, sul giornale troverete le canoniche sei pagine: news, classifica, approfondimenti, partite viste e ovviamente la nostra dettagliata top 11? Tutto qui? È solo l'inizio, visto che durante la settimana troverete a rotazione diverse rubriche: "AllenaTalk, le voci dai campi", "Regionali Unposted", "Regionali-Photos", "Promossi, Bocciati e Rimandati", "Angolo Statistiche", i raduni delle Rapp e molto altro, compreso "Bet Friday". Il tutto riservato agli abbonati ma anche agli acquirenti del giornale. Come? Basta scannerizzare un qualsiasi qr-code sul giornale de lunedì per:

• Avere tutti i tabellini

• Consultare le statistiche complete /media voto, gol, minuti, schede personali ecc)

• Leggere tramite la sezione notizie della nostra applicazione le rubriche sopra citate

• Leggere le partite (sempre sull'app) del weekend successivo.

GIRONE A

VOGHERESE-VARESINA

Che sia la volta buona per la Vogherese di Davide Spalla? La vittoria manca dall'ormai lontana seconda giornata, ma i pavesi hanno tutto per poter puntare al bersaglio grosso contro i rossoblù di Venegono. Dal fattore campo alla qualità di manovra, passando per un reparto avanzato di tutto rispetto. Attenzione però agli ospiti: il risultato? Noi diciamo x.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Vogherese: 2.30

Pareggio: 1.90

Vittoria Varesina: 2.50

Quota consigliata: gol+under 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Vogherese: 56%

Pareggio: 11%

Vittoria Varesina: 33%

CEDRATESE-ACCADEMIA BUSTESE

La parola d'ordine? Ripartire. La Cedratese dopo il ko con l'Alcione, l'Accademia Bustese dopo la batosta rimediata contro la Varesina. In qualsiasi modo la si voglia guardare, la sfida di Cedrate rappresenta quasi un'ultima chiamata arrivati oltre il giro di boa del girone d'andata: il nostro pronostico? Mai come in questo caso e difficile, ma i biancocelesti potrebbero sfruttare il fattore campo.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Cedratese: 2.10

Pareggio: 2.60

Vittoria Accademia Bustese: 3.40

Quota consigliata: Over 1.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Cedratese: 33%

Pareggio: 0%

Vittoria Accademia Bustese: 67%

SESTESE-SEGURO

La Sestese di Matteo Moffa - assente nella sfida contro l'Aldini - contro il Seguro di Roberto Silipo, con i blues reduci da un pari tutto sommato positivo contro la Masseroni. La domanda sorge però spontanea: i sestesi riusciranno a tornare alla vittoria, che manca dal trionfo al miele contro l'Alcione? E ancora, il Seguro darà lo sprint decisivo per consolidarsi nei primi posti? Non ci resta che scoprirlo. Intanto noi ci siamo sbilanciati...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Sestese: 3.20

Pareggio: 2.80

Vittoria Seguro: 1.90

Quota consigliata: Gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Sestese: 57%

Pareggio: 29%

Vittoria Seguro: 14%

MASSERONI-ACCADEMIA INTER

Un derby è sempre un derby. Fare pronostici è sempre azzardato: se in quello della Madonnina tra Milan e Inter ha puntualmente la meglio la squadra che sulla carta part sfavorita, nell'Under 17 è tutto un'incognita. Tuttavia a far pendere i favori del pronostico verso i bianconeri c'è il fattore campo e la voglia di ribalta dopo il pari amaro di Seguro. Ma occhio a Beppe Bergomi e Giuseppe Chieppa...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Masseroni: 2.10

Pareggio: 2.90

Vittoria Accademia Inter: 3.00

Quota consigliata: Gol+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Masseroni: 33%

Pareggio: 25%

Vittoria Accademia Inter: 42%

ALCIONE-UNIVERSAL

Se avessimo dovuto pronosticare il risultato di Alcione-Universal ad agosto avremmo sparato quote esorbitanti. La situazione è però cambiata: gli orange stanno sì ingranando, ma i giallorossi sono probabilmente la squadra più in forma del campionato e stanno "rubando" punti qua e là, meritando assolutamente la posizione occupata finora in classifica. Tuttavia i favori del pronostico, ovviamente, non possono non vedere gli orange favoriti.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Alcione: 1.50

Pareggio: 3.20

Vittoria Universal: 6.70

Quota consigliata: 1+over 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Alcione: 83%

Pareggio: 17%

Vittoria Universal: 0%

MARIANO-ALDINI

Il fattore campo del Mariano o la solidità dell'Aldini? Difficile scegliere. Tra le mura amiche la squadra di Francesco Muoio si è dimostrata una macchina perfetta, risultato fino a questo momento infallibile. Di contro l'Aldini versione trasferta ha raccolto vittorie di lusso e prestazioni di livello, sfruttando al meglio le proprie qualità in ripartenza.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Mariano: 3.50

Pareggio: 2.20

Vittoria Aldini: 1.90

Quota consigliata: x2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Mariano: 29%

Pareggio: 29%

Vittoria Aldini: 43%

GIRONE B

ENOTRIA-VILLA

L'Enotria per tornare a fare bottino pieno, il Villa per mietere un'altra vittima illustre: una classica milanese ricca di significato quella tra rossoblù e bianconeri, nonostante i favori del pronostico siano tutti dalla parte dei padroni di casa. E non potrebbe essere altrimenti, visto un ruolino di marcia fatto da 3 vittorie, 12 gol fatti e solo uno subìto in via Cazzaniga.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Enotria: 1.60

Pareggio: 3.50

Vittoria Villa: 5.90

Quota consigliata: 1+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittorie Enotria: 70%

Pareggio: 10%

Vittoria Villa: 20%

CISANESE-PONTE SAN PIETRO

Chi espugna Cisano Bergamasco? Il ruolino di marcia della squadra di Ronchi è stato fin qui infallibile, ma ogni regno è destinato prima o poi a cadere. Valerio Pirovano, ci pensi tu? Potrebbe essere proprio il Ponte a fermare la striscia di risultati utili consecutivi dei rivali bergamaschi, che tuttavia hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari: noi diciamo x...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Cisanese: 3.50

Pareggio: 1.90

Vittoria Ponte San Pietro: 2.20

Quota consigliata: x+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittorie Cisanese: 14%

Pareggio: 29%

Vittoria Ponte San Pietro: 57%

MANARA-VILLA VALLE

Il Manara reduce da un brutto secondo tempo contro il Ponte che è costato uno brusco stop, il Villa Valle da una rimonta furibonda e sicuramente inaspettata contro l'Enotria. Umori agli antipodi per le squadre di Santambrogio e Terzi: vita facile per i giallorossi? Per niente, visto che la voglia di ribalta dei ragazzi di Barzanò potrebbe giocare un brutto scherzo ai bergamaschi, che a bocce fermo partono tuttavia favoriti.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Manara: 3.00

Pareggio: 2.20

Vittoria Villa Valle: 1.80

Quota consigliata: 2+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittorie Manara: 25%

Pareggio: 12%

Vittoria Villa Valle: 62%

TRITIUM-VIS NOVA

Cosa voterà Gigi Nigro? Chissà, certo è che siamo anche noi in difficoltà di fronte alla sfida tra la Tritium e la Vis Nova. tuttavia vediamo avanti leggermente le Lucertole, attualmente in un ottimo momento di forma e pronte a consolidare ancor di più il secondo posto. Non è però da meno la Tritium, anch'essa protagonista nelle ultime settimane di prestazioni convincenti. Il nostro pronostico? Tanti gol.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Tritium: 2.90

Pareggio: 3.30

Vittoria Vis Nova: 2.20

Quota consigliata: 2+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittorie Tritium: 50%

Pareggio: 25%

Vittoria Vis Nova: 25%

BRIANZA OLGINATESE-CIMIANO

Vi sfidiamo a trovare una partita più equilibrata di questa. Un grande attacco (quello bianconero) contro una grande difesa (quella rossonera), un ottimo allenatore (Luca Gnutti) contro un altrettanto ottimo allenatore (Cristiano Gazzola): sarà solamente il fattore campo a fare la differenza? La sfida di Cernusco Lombardone è decisamente da pop-corn, il che complica a dismisura i nostri pronostici. Ci abbiamo provato: diciamo x.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Brianza Olginatese: 2.20

Pareggio: 1.80

Vittoria Cimiano: 2.50

Quota consigliata: Under 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittorie Brianza Olginatese: 33%

Pareggio: 44%

Vittoria Cimiano: 22%

FOLGORE CARATESE-LOMBARDIA UNO

Se alla Folgore servono punti per muovere la classifica, al Lombardia Uno ne servono altrettanti per tenere il passo poderoso e instancabile dell'Enotria. Una sfida interessante quella di Verano, che risulta per ovvi motivi pane per i denti dei ragazzi di Gagliardi. Partono più indietro i biancocelesti di D'Antuono, protagonisti comunque di prestazioni convincenti sotto il punto di vista del gioco.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Folgore Caratese: 6.00

Pareggio: 3.20

Vittoria Lombardia Uno: 1.60

Quota consigliata: Under 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittorie Folgore Caratese: 11%

Pareggio: 0%

Vittoria Lombardia Uno: 89%

GIRONE C

DARFO-SCANZOROSCIATE

Due squadre bisognose di punti e in grande difficoltà, chi per gioco chi per assenze. Questa sarà una delle gara decisive e crediamo che Darfo possa cogliere l’occasione per muovere la classifica.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Darfo: 2.15

Pareggio: 3.50

Vittoria Scanzorosciate: 2.90

Quota consigliata: 1X+under 2.50

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Darfo: 20%

Pareggio: 20%

Vittoria Scanzorosciate: 60%

FRANCIACORTA-VIGHENZI

Difficile vedere soccombere il Franciacorta nel proprio fortino, soprattutto dopo due sconfitte consecutive. Siamo certi che la squadra di Davide Bertoni ritroverà alla vittoria anche contro una difficile squadra come quella gardesana.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Franciacorta: 1.90

Pareggio: 3.50

Vittoria Vighenzi: 3.15

Quota consigliata: 1+over 2.50

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Franciacorta: 80%

Pareggio: 20%

Vittoria Vighenzi: 0%

SPORTED MARIS-SARNICO

La squadra di Mauro Pozzoni ha l'opportunità di dare seguito all'importante vittoria di domenica contro il Franciacorta. Di di fronte il fanalino di coda, un avversario che difficilmente potrebbe impensierire la corazzata biancazzurra.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Sported Maris: 7.50

Pareggio: 4.50

Vittoria Uesse Sarnico: 1.60

Quota consigliata: 2+over 2.50

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Sported Maris: 0%

Pareggio: 25%

Vittoria Uesse Sarnico: 75%

CILIVERGHE-TREVIGLIESE

Se la squadra di Piero Galbiati continua a giocare così anche per il Cili ci saranno ben poche speranze, sta di fatto che dopo la vittoria a Crema anche la squadra di Sergio Persegani potrebbe riprendere quota.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Ciliverghe: 3.70

Pareggio: 3.15

Vittoria Trevigliese: 2.20

Quota consigliata: X2+over 2.50

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Ciliverghe: 33%

Pareggio: 17%

Vittoria Trevigliese: 50%

CREMA-PAVONIANA

Questa partita potrebbe risultare fondamentale per il Crema, chiamato a reagire per allontanarsi dalla zona playout. La Pavo però sta dimostrando di essere spietata con le piccole. Il pronostico dunque pende in favore della formazione di Girolamo Maccarinelli.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Crema: 4.20

Pareggio: 3.15

Vittoria Pavoniana: 2.20

Quota consigliata: X2-no gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Crema: 0%

Pareggio: 0%

Vittoria Pavoniana: 100%

BRUSAPORTO-VIRTUS CISERANO BERGAMO

Questo è il big match di giornata: di fronte prima e seconda per un match ad alta tensione. In questo genere di partite spiccano i giocatori più forti i giocatori, quelli abituati a giocare le partite che contano. In leggero vantaggio quindi la Virtus Bergamo.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Brusaporto: 2.80

Pareggio: 3.20

Vittoria Virtus Bergamo: 2.20

Quota consigliata: 1X - GOL

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre)

Vittoria Brusaporto: 17%

Pareggio: 33%

Vittoria Virtus Bergamo: 50%