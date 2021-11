Brianza Olginatese-Cimiano: Gazzola torna alla vittoria, gli ospiti passano per 2-3 con una super tripletta di Cirillo

A Cernusco Lombardone si gioca un’intensa partita tra Brianza Olginatese e Cimiano, conclusasi con il punteggio di 2-3 per gli ospiti grazie a una tripletta di Alessandro Cirillo. Succede tutto nel primo tempo, con un continuo botta e risposta tra le due formazioni. I ragazzi in campo alzano i ritmi fin da subito, e danno vita a una partita divertente e combattuta fino all’ultimo minuto. Una vittoria che permette al Cimiano di salire a quota dieci punti e di staccare proprio la Brianza Olginatese, ferma ancora a sette. Bianconeri che hanno disputato una partita alla pari, tenuta in piedi soprattutto...

