Masseroni-Accademia Inter: decide Merlo da rapace d'area, Bergomi e Chieppa lanciano la fuga

L'Accademia Inter vince lo scontro diretto per 1-0 sulla Masseroni e allunga di 3 punti sull'Universal seconda in classifica. Tema importante della gara è la strettezza del campo di via Madruzzo che si presenta come un territorio ostile per il 3-5-2 di Bergomi e Chieppa, mentre per i bianconeri rappresenta il loro habitat naturale. E infatti i padroni di casa entrano da subito meglio nella partita, prendendo in mano l'iniziativa di gioco e presentandosi più volte a ridosso dell'area di rigore avversaria: le palle da gol create però non vengono capitalizzate al meglio, soprattutto per i grandi meriti del portiere...

