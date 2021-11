Bet Friday, i pronostici del venerdì: l'Enotria parte avanti nel derby, Vis Nova-Brianza Olginatese gara da over, il Franciacorta insidia la Virtus

Per la seconda settimana consecutiva eccoci qui con "Bet Friday": la nuova rubrica del venerdì nella quale daremo i nostri pronostici alle partite del weekend ma soprattutto chiederemo il vostro. Sì, avete capito bene: il vostro pronostico, ed è molto semplice ed immediato. Poi, come sempre, ci siamo messi in gioco e i nostri li abbiamo fatti. Ben consci del rischio di averci preso ben poco, ma questo fa parte del giorno. Torniamo a voi: come fare il pronostico?

Occorre ribadirlo: i nostri pronostici, come detto, non sono altro che un modo goliardico di approcciare al weekend. Sulla falsariga dei prospetti punti (oltre alle quote) di inizio stagione, proviamo a capirci qualcosa anche se storicamente azzecchiamo ben poco.

Vi basterà tenere monitorata la vostra partita: oltre ai tabellini completi (formazioni, gol, voti, sostituzioni, ammonizione, espulsioni, moduli, migliori in campo e statistiche con scheda personale per ogni giocatore) troverete la sezione "aggiungi un commento".

GIRONE A

SEGURO-MARIANO

Il Seguro ha il fattore campo, il Mariano l'entusiasmo di aver fermato tra le mura amiche l'Aldini. Tuttavia, via Pertini è un vero e proprio fortino per i blues, mentre la squadra di Muoio ha faticato parecchio in trasferta lontano da Mariano. I pronostici non possono non essere sbilanciati verso i milanesi, ma la quota consigliata (gol) è più che appetibile.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Seguro: 1.60

Pareggio: 2.50

Vittoria Mariano: 3.75

Quota consigliata: Gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Seguro: 50%

Pareggio: 17%

Vittoria Mariano: 33%

ACCADEMIA BUSTESE-VOGHERESE

Chi perde è fuori? Presto per dirlo, certo è che Accademia Bustese e Vogherese si giocano una buona parte di campionato. I padroni di casa sono reduci da una settimana burrascosa caratterizzata dall'addio di Merizio e l'approdo di Loi, i vogheresi hanno invece un enorme bisogno di fare punti. Chi la spunterà? Noi diciamo X2...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Accademia Bustese: 4.80

Pareggio: 2.55

Vittoria Vogherese: 2.90

Quota consigliata: X2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Accademia Bustese: 17%

Pareggio: 50%

Vittoria Vogherese: 33%

ACCADEMIA INTER-SESTESE

Una forza della natura che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ecco come appare l'Accademia Inter, che troverà però di fronte a sé una squadra in salute, ben allenata e pronta a dire la propria. Certo, il fattore campo e il talento dei nerazzurri faranno sicuramente la differenza, ma il pallone è rotondo e mai dire mai. Tuttavia, noi non ci sbilanciamo più di tanto.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Accademia Inter: 1.40

Pareggio: 3.75

Vittoria Sestese: 5.90

Quota consigliata: 1+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Accademia Inter: 100%

Pareggio: 0%

Vittoria Sestese: 0%

UNIVERSAL-CEDRATESE

Stati d'animo opposti ma per certi versi simili: l'Universal sta vivendo un sogno, la Cedratese è invece reduce da una prova convincente che probabilmente ha rappresentato una svolta per la squadra di Birarda. Il pronostico pende leggermente dalla parte dei giallorossi, che avranno dalla loro il fattore campo e una mentalità divenuta vincente.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Universal: 2.10

Pareggio: 2.60

Vittoria Cedratese: 3.40

Quota consigliata: 1X

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Universal: 25%

Pareggio: 25%

Vittoria Cedratese: 50%

VARESINA-MASSERONI

Che alla Masseroni serva un cambio di marcia è evidente, così come lo è il fatto che proprio la trasferta di Venegono rappresenti con ogni probabilità la prova del nove. Difficile fare un pronostico, ma visto il talento e lo stato di forza dei propri attaccanti, pensare che la Masseroni possa tornare a Milano con qualche punto in tasca è tutt'altro che utopia.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Varesina: 2.90

Pareggio: 1.80

Vittoria Masseroni: 2.75

Quota consigliata: Gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Varesina: 33%

Pareggio: 33%

Vittoria Masseroni: 33%

GIRONE B



PONTE SAN PIETRO-FOLGORE CARATESE

Pirovano per la continuità, D'Antuono per muovere la classifica. La sfida di Madone rappresenta un banco di prova importante per i blues, chiamati a non sbagliare per rimanere aggrappati al treno playoff. Dall'altra parte, invece, la Folgore ha un bisogno disperato di punti. DI fronte ai brianzoli, tuttavia, ci sarà sicuramente un Ponte agguerrito più che mai, che sulla carta parte favorito.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Ponte San Pietro: 1.60

Pareggio: 3.20

Vittoria Folgore Caratese: 4.90

Quota consigliata: 1+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Ponte San Pietro: 83%

Pareggio: 0%

Vittoria Folgore Caratese: 17%

VILLA-MANARA



E ora? Due squadre allenate da due ottimi allenatori, protagoniste fin qui di un ottimo campionato e che si ritrovano l'una di fronte all'altra per una partita che ha il sapore di uno spareggio. Fare pronostici è sicuramente azzardato, possiamo però dire con certezza che sarà una partita tirata e tutta da vivere.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Villa: 2.25

Pareggio: 2.60

Vittoria Manara: 2.90

Quota consigliata: Under 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Villa: 40%

Pareggio: 20%

Vittoria Manara: 40%

VILLA VALLE-CISANESE

Umori agli antipodi per Villa Valle e Cisanese. Se Terzi è reduce da un brutto ko a Barzanò contro il Manara, Ronchi ha di che sorridere per il punto guadagnato in extremis nella difficile trasferta di Ponte San Pietro. Insomma, una partita per nulla scontata e per i giallorossi semplice solo sulla carta, visto che Ronchi ha dimostrato di sapere bene come tirare fuori il meglio dai suoi.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Villa Valle: 2.40

Pareggio: 2.90

Vittoria Cisanese: 3.80

Quota consigliata: 1X

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Villa Valle: 75%

Pareggio: 25%

Vittoria Cisanese: 0%

VIS NOVA-BRIANZA OLGINATESE

Unite dalla geografia e dal momento, Vis Nova e Brianza Olginatese approcciato al big match di Giussano con umore per certi versi simile. Una sfida tutta da gustare quella tra Nigro e Gnutti, la quale rappresenta un banco di prova importante per entrambe. Anche in questo caso, pronosticare è complesso. Tuttavia, facile immaginare gol in abbondanza.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Vis Nova: 2.30

Pareggio: 2.00

Vittoria Brianza Olginatese: 2.75

Quota consigliata: X+Over 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Vis Nova: 33%

Pareggio: 67%

Vittoria Brianza Olginatese: 0%

CIMIANO-ENOTRIA

Un derby è pur sempre un derby. Lo sa Alessandro Ferraioli, che approccia alla sfida da grande favorito; lo sa Cristiano Gazzola, il quale è reduce da un successo strepitoso a Cernusco Lombardone e non ha intenzione di fermarsi. Il miglior attacco contro una delle difese più solide: regnerà l'equilibrio?

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Cimiano: 3.10

Pareggio: 2.90

Vittoria Enotria: 2.15

Quota consigliata: Under 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Cimiano: 33%

Pareggio: 17%

Vittoria Enotria: 50%

LOMBARDIA UNO-TRITIUM

La solidità del Lombardia Uno o la fame della Tritium? Dopo il trionfo contro la Vis Nova ormai è chiaro: mai sottovalutare i ragazzi di Tarabella. Tuttavia, impossibile non immaginare leggermente avanti i ragazzi di gagliardi, ancora in cerca della continuità che gli permetterebbe di mettere in seria discussione il primo posto dell'Enotria.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Lombardia Uno: 1.90

Pareggio: 2.50

Vittoria Tritium: 3.20

Quota consigliata: Gol+over 1.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Lombardia Uno: 0%

Pareggio: 60%

Vittoria Tritium: 40%

GIRONE C

UESSE SARNICO-CILIVERGHE



Entrambe le squadre sono in un buon momento di forma, col Sarnico lanciato nei piani alti e il Cili - dopo la vittoria sulla Trevigliese - rianimato nelle aspettative del suo campionato. Ci aspettiamo un match molto piacevole, giocato a viso aperto e ricco di gol, visti i numeri dei singoli di ambo i lati: forse un episodio deciderà la sfida.

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Sarnico: 1.90

Pareggio: 3.50

Vittoria Ciliverghe: 2.70

Quota consigliata: 1+under 2.5

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Sarnico: 80%

Pareggio: 0%

Vittoria Ciliverghe: 20%

VIRTUS CISERANO BERGAMO-FRANCIACORTA

La Virtus è appena approdata in testa alla classifica ma potrebbe essere disarcionata brutalmente dai ragazzi di Bertoni, assetati di rivalsa dopo 3 gare a digiuno di vittorie. I padroni di casa rimangono favoriti, ma occhio all’aspetto motivazionale dei bresciani, desiderosi di impresa per ritrovare fiducia.

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Virtus: 2.10

Pareggio: 2.50

Vittoria Franciacorta: 2.80

Quota consigliata: 1x+gol

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Virtus: 86%

Pareggio: 14%

Vittoria Franciacorta: 0%

VIGHENZI-SPORTED MARIS

Occhio alla Sported, non è la cosiddetta squadra materasso come sembra dire la classifica. Di certo i biancoverdi dovranno reagire in caso di rete subita. La Vighenzi inizia la fase - sulla carta - più agevole e potrà recuperare il terreno perso in precedenza. Un’altra battuta d’arresto però rappresenterebbe la fine dei sogni di gloria per quanto concerne le aspettative di classifica dei gardesani.

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Vighenzi: 1.70

Pareggio: 3.50

Vittoria Sported Maris: 3.90

Quota consigliata: 1+gol

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Vighenzi: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Sported Maris: 0%

SCANZOROSCIATE-BRUSAPORTO

Lo Scanzo è uscito dall’incubo grazie alla vittoria contro il Darfo Boario, ma davanti avrà un Brusaporto desideroso di rivalsa dopo la vetta sfumata contro la Virtus nel turno precedente. Per i ragazzi di Rizzoli l’opportunità per tornare al comando c’è, vale la pena coglierla.

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Scanzorosciate: 3.10

Pareggio: 2.80.

Vittoria Brusaporto: 1.90

Quota consigliata: X+over 2.50

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Scanzorosciate:25%

Pareggio: 0%

Vittoria Brusaporto: 75%

PAVONIANA-DARFO BOARIO

Giorno di derby bresciano fra Pavoniana e Darfo Boario, con i primi in campo dopo il turno rinviato col Crema e i secondi reduci dalla vittoria nel Bresciaoggi: una gara che potrebbe rappresentare las svolta per i ragazzi di Fontana. Però la Pavoniana ha dimostrato di essere letale con le squaderni di bassa classifica, sarà così anche stavolta?

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Pavoniana: 2.00

Pareggio: 3.15

Vittoria Darfo Boario: 3.00

Quota consigliata: 1x+gol

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Pavoniana: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Darfo Boario: 0%

TREVIGLIESE-CREMA

La Trevigliese è una squadra strana, ancora un oggetto misterioso tutto da decifrare. A volte autrice di prove sontuose, altre volte di capitomboli inaspettati. Col Crema dovrà vincere se vorrà rimanere attaccata al treno di testa, ma occhio alla sete di punti dei cremaschi e al potenziale turnover di Galbiati preannunciato in caso di classifica amica. Solo pretattica… ?

PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Trevigliese: 2.10

Pareggio: 3.50

Vittoria Crema: 3.90

Quota consigliata: 1+over 2.5

PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17 di venerdì 19 novembre)

Vittoria Trevigliese: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Crema: 0%