Bet Friday, i pronostici del venerdì: l'Enotria è favorita sulla Brianza Olginatese, sarà Alcione di misura e Virtus sul velluto?

Per la seconda settimana consecutiva eccoci qui con "Bet Friday": la nuova rubrica del venerdì nella quale daremo i nostri pronostici alle partite del weekend ma soprattutto chiederemo il vostro. Sì, avete capito bene: il vostro pronostico, ed è molto semplice ed immediato. Poi, come sempre, ci siamo messi in gioco e i nostri li abbiamo fatti. Ben consci del rischio di averci preso ben poco, ma questo fa parte del giorno. Torniamo a voi: come fare il pronostico?

COME FARE IL VOSTRO PRONOSTICO?



1) SCARICATE LA NOSTRA APPLICAZIONE (link per Android) (link per Ios)

2) REGISTRATEVI (procedura totalmente gratuita di pochi secondi)

3) APRITE L'APP DI SPRINT E SPORT NELLA SEZIONE CAMPIONATI

4) CERCATE LA VOSTRA CATEGORIA E IL VOSTRO GIRONE (esempio Under 17 Élite, girone B)

5) AGGIUNGETELO AI PREFERITI E ATTIVATE LE NOTIFICHE (sarete avvisati per consultare risultati e tabellini completi)

6) CERCATE LA VOSTRA PARTITA (esempio Enotria-Villa)

7) VOTATE: PRONTI A SCEGLIERE 1-X-2?

Occorre ribadirlo: i nostri pronostici, come detto, non sono altro che un modo goliardico di approcciare al weekend. Sulla falsariga dei prospetti punti (oltre alle quote) di inizio stagione, proviamo a capirci qualcosa anche se storicamente azzecchiamo ben poco. Per questo la palla ora passa a voi: vi abbiamo dato una quota molto alta e nonostante ciò vi portate a casa la vittoria? Saremo ben lieti di essere smentiti, o addirittura "presi per i fondelli" come accaduto con l'Under 17 dell'Universal che in modo simpatico, a seguito della vittoria contro il Mariano e dunque del raggiungimento della quota 12 punti in classifica, esibiva il ritaglio del nostro giornale nel quale davamo per spacciata proprio la squadra giallorossa ipotizzando un bottino finale, appunto, di soli dodici punti. Giuseppe Puleo e i suoi 2005 hanno raggiunto sì 12 punti, ma sono passate solamente sei giornate... Tutto questo per dire cosa? In primis, come detto precedentemente, storicamente ci prendiamo poco. Dopodiché saremo ben lieti, occorre ribadirlo, di essere smentiti.

COME?

Vi basterà tenere monitorata la vostra partita: oltre ai tabellini completi (formazioni, gol, voti, sostituzioni, ammonizione, espulsioni, moduli, migliori in campo e statistiche con scheda personale per ogni giocatore) troverete la sezione "aggiungi un commento". Ecco, proprio quello potrebbe essere la vostra piccola rivincita nei nostri confronti. Sempre nella sezione dedicata alla singola partita è possibile aggiornare il risultato live durante la gara: ecco, qui chiediamo un vostro piccolo sostegno aggiornandocelo durante la stessa partita. Ma non è finita qui.

LE NOVITÀ

Conoscete tutte le novità per chi compra il giornale (cartaceo o digitale) oppure, ovviamente, per chi è abbonato? Per quanto riguarda le due categoria Élite, sul giornale troverete le canoniche sei pagine: news, classifica, approfondimenti, partite viste e ovviamente la nostra dettagliata top 11? Tutto qui? È solo l'inizio, visto che durante la settimana troverete a rotazione diverse rubriche: "AllenaTalk, le voci dai campi", "Regionali Unposted", "Regionali-Photos", "Promossi, Bocciati e Rimandati", "Angolo Statistiche", i raduni delle Rapp e molto altro, compreso "Bet Friday". Il tutto riservato agli abbonati ma anche agli acquirenti del giornale. Come? Basta scannerizzare un qualsiasi qr-code sul giornale de lunedì per:

• Avere tutti i tabellini

• Consultare le statistiche complete /media voto, gol, minuti, schede personali ecc)

• Leggere tramite la sezione notizie della nostra applicazione le rubriche sopra citate

• Leggere le partite (sempre sull'app) del weekend successivo

GIRONE A

CEDRATESE-ALDINI

La Cedratese torna in campo dopo il rinvio della gara contro l'Universal, l'Aldini dopo quello contro l'Alcione: una gara decisamente da vivere, ma nonostante ciò le qualità tecniche dell'Aldini potrebbero prevalere. Ma con una Cedratese come questa, protagonista di una vittoria convincente quindici giorni fa, mai dire mai.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Cedratese: 4.50

Pareggio: 2.90

Vittoria Aldini: 1.60

Quota consigliata: 2+over 3-5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Cedratese: 25%

Pareggio: 0%

Vittoria Aldini: 75%

SESTESE-VARESINA

La classica varesotta antepone due squadre dall'umore decisamente opposto, almeno per quanto riguarda i risultati. Nonostante gli sfavori del pronostico, la Sestese potrebbe rivelarsi la sorpresa della nona giornata: dopotutto, con un Matteo Moffa in più in panchina, tutto è possibile.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Sestese: 3.20

Pareggio: 2.50

Vittoria Varesina: 2.00

Quota consigliata: x+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Sestese: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Varesina: 0%

ALCIONE-SEGURO

Sfida meneghina tutta da vivere Alcione-Seguro: se gli orange sono reduci da una sestina deliziosa nel recupero di mercoledì contro la Bustese, i blues hanno dalla loro un filotto di ben sei risultati utili consecutivi. Da una parte la qualità, dall'altra la mentalità: chi prevarrà? Noi diciamo Alcione, ma di poco...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Alcione: 1.90

Pareggio: 2.10

Vittoria Seguro: 2.80

Quota consigliata: 1x

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Alcione: 100%

Pareggio: 0%

Vittoria Seguro: 0%

MARIANO-ACCADEMIA INTER

Sfida dell'ex per Francesco Muoio, che affronta Bergomi per una sfida decisamente interessante. Per lo stato di forma delle du squadre, per la classifica dei nerazzurri ma soprattutto per il ruolino di marcia dei comaschi tra le mura amiche. Certo, immaginare al colpo grosso dei padroni di casa è difficile, ma questo campionato ci ha abituati a tutto.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Mariano: 3.90

Pareggio: 3.20

Vittoria Accademia Inter: 2.00

Quota consigliata: 2+over 1.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Mariano: 17%

Pareggio: 33%

Vittoria Accademia Inter: 50%

MASSERONI-VOGHERESE

Per la Masseroni sarà l'ultima spiaggia per non perdere il treno primo posto? Probabilmente sì, e di fronte ai bianconeri ci sarà una squadra che gioca bene a calcio ma soprattutto in grande salute. Fare pronostici è molto complicato, ma per il fattore campo probabilmente parte avanti la Masseroni.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Masseroni: 2.10

Pareggio: 2.60

Vittoria Vogherese: 3.50

Quota consigliata: 1+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Masseroni: 60%

Pareggio: 20%

Vittoria Vogherese: 20%

UNIVERSAL-ACCADEMIA BUSTESE

L'Universal l'abbiamo imparata a conoscere: una squadra solida, dal cuore enorme e allenata da un allenatore preparato. L'Accademia Bustese di Loi è invece ancora una creatura in stato embrionale, tuttavia la sfida di Solare rappresenta un banco di prova decisamente importante: chi la spunterà? Noi vediamo due colori: il giallo e il rosso.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Universal: 2.00

Pareggio: 3.90

Vittoria Accademia Bustese: 4.50

Quota consigliata: 1+over 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Universal: 75%

Pareggio: 0%

Vittoria Accademia Bustese: 25%

GIRONE B

ENOTRIA-BRIANZA OLGINATESE

Unite dalla voglie di ripartire, lo scontro tra Enotria e Brianza Olginatese è roba da fuochi d'artificio. Due grandi squadre, due ottimi allenatori e due piazze storiche: il momento suggerisce una vittoria rossoblù, ma che sia la svolta decisiva per la squadra di Gnutti?

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Enotria: 2.00

Pareggio: 3.50

Vittoria Brianza Olginatese: 4.00

Quota consigliata: 1x

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Enotria: 83%

Pareggio: 0%

Vittoria Brianza Olginatese: 17%

CISANESE-VILLA

Fuochi d'artificio attesi anche per Cisanese-Villa, sulla carta scontro salvezza da non sbagliare, anche se la classifica dice altro. I bianconeri milanesi sono in lotta per la salvezza, vero, ma i biancocelesti attualmente sono una delle sorprese più liete e stanno dimostrando di poter puntare in alto.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Cisanese: 2.50

Pareggio: 1.60

Vittoria Villa: 2.70

Quota consigliata: x+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Cisanese: 50%

Pareggio: 0%

Vittoria Villa: 50%

MANARA-CIMIANO

Le tossine della vittoria nel derby saranno un'arma a favore per Gazzola? Probabilmente sì, ma occhio a non sottovalutare la trasferta di Barzanò. Le insidie portano il nome di Paolo Santambrogio, dimostratosi capace di imprese non indifferenti tra le mura amiche, tra le quali spicca ovviamente il trionfo contro il Lombardia Uno.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Manara: 3.50

Pareggio: 2.10

Vittoria Cimiano: 2.00

Quota consigliata: X2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Manara: 33%

Pareggio: 33%

Vittoria Cimiano: 33%

TRITIUM-PONTE SAN PIETRO

Un esame di maturità per entrambe: la Tritium vuole confermarsi una delle contendenti alla lotta playoff, il Ponte vuole diventarlo stabilmente. Due filosofie di gioco differenti, unite da un talento incedibile sia in campo che in panchina: il pronostico? Noi diciamo x, anche se la Tritium in casa...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Tritium: 2.10

Pareggio: 1.80

Vittoria Ponte San Pietro: 2.30

Quota consigliata: 1x

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Tritium: 100%

Pareggio: 0%

Vittoria Ponte San Pietro: %

FOLGORE CARATESE-VILLA VALLE

Se la Folgore è alla ricerca disperata di punti, in casa Villa Valle una vittoria sarebbe una vera e propria manna dal cielo. Se potessi viaggiare nel tempo sì, probabilmente voleremmo a Verano Brianza. Una sfida dall'alto contenuto emotivo, al quale va ovviamente aggiunto quello tecnico visto che parliamo di due squadre ben allenate e che giocano un ottimo calcio.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Folgore Caratese: 3.50

Pareggio: 2.00

Vittoria Villa Valle: 2.20

Quota consigliata: x2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Folgore Caratese: 43%

Pareggio: 0%

Vittoria Villa Valle: 57%

GIRONE C

FRANCIACORTA-SCAZOROSCIATE

Partita dall'esito difficilmente prevedibile: il Franciacorta arriva da un periodo burrascoso e non sembra veder la luce in fondo al tunnel, mentre lo Scanzorosciate dopo aver inanellato 2 vittorie consecutive potrebbe aver già raschiato il fondo del suo campionato. Da vedere se i ragazzi di Bertoni sapranno evitare la terza sconfitta interna della loro stagione. Meglio andarci cauti e scommettere su di un pari.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Franciacorta: 2.20

Pareggio: 2.50

Vittoria Scanzorosciate: 2.60

Quota consigliata: x+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Franciacorta: 50%

Pareggio: 33%

Vittoria Scanzorosciate: 17%

TREVIGLIESE-PAVONIANA

Queste due squadre più o meno si equivalgono e stanno navigando a metà classifica pienamente in linea con i propri obiettivi di stagione. Questa è l'ultima sfida di Galbiati oltre la recinzione causa lunga squalifica, noi ci aspettiamo una sfida aperta e piacevole da vedersi anche se sulla carta la Trevigliese è in leggero vantaggio perché legata alle magie di Michele Zagariuk e Luca Brambilla: se questi due sono in giornata fermare i biancazzurri diventa assai difficile.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Trevigliese: 2.00

Pareggio: 3.50

Vittoria Pavoniana: 2.70

Quota consigliata: 1x+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Trevigliese: 75%

Pareggio: 0%

Vittoria Pavoniana: 25%

SPORTED MARIS-VIRTUS CISERANO BERGAMO

Poco da dire riguardo a questa sfida: lo Sported è in un buon momento di forma e sta riaccendendo le proprie speranze salvezza, viceversa la Virtus Ciserano Bergamo può tranquillamente alimentare la sua serie positiva in essere ormai da 6 turni consecutivi. Difficile bloccare Manzi and company lanciati in quest’onda verde di successo, nemmeno con un bus davanti alla porta. Staremo a vedere.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Sported Maris: 6.00

Pareggio: 4.50

Vittoria Virtus Ciserano Bergamo: 1.50

Quota consigliata: 2+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Sported Maris: 0%

Pareggio: 20%

Vittoria Virtus Ciserano Bergamo: 80%

CREMA-UESSE SARNICO

L'ultima sconfitta del Sarnico è datata 30 novembre e portava la firma del Brusaporto, all’epoca capolista. Da allora sono seguite 3 vittorie nette che hanno portato la squadra di Pozzoni nei tubi di scarico della Virtus, a meno di una partita di distanza. Difficile vedere i blues soccombere contro il Crema, anche se sicuramente coach Carera cercherà in ogni modo di mettere i bastoni fra le ruote ai sarnicensi. Per Pozzoni diffidato Maffeis.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Crema: 4.00

Pareggio: 3.20

Vittoria Sarnico: 1.90

Quota consigliata: 2+nogol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Crema: 0%

Pareggio: 50%

Vittoria Sarnico: 50%

CILIVERGHE-VIGHENZI

Quella contro il Ciliverghe sarà una sfida davvero pericolosissima per la Vighenzi, ritrovatasi un giorno all'improvviso invischiata nella lotta playout. Mentre Sergio Persegani batte dalla prima giornata sulle motivazioni dei suoi per spronarli alla salvezza, Sandrini viceversa dovrà fare i conti con i demoni interiori dei suoi per poter uscire da questa pesante situazione. Il Ciliverghe viaggia con una vittoria ogni 4 in casa, la Vighenzi difficilmente sfigura in trasferta: più probabile un successo gardesano lontano dal proprio campo.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Ciliverghe: 2.70

Pareggio: 3.50

Vittoria Vighenzi: 2.40

Quota consigliata: X2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Ciliverghe: 25%

Pareggio: 25%

Vittoria Vighenzi: 50%

BRUSAPORTO-DARFO BOARIO

Il Brusaporto non vince da due giornate consecutive e dovrà fare a meno anche di bomber Samuele Algarotti, mandato anzitempo sotto la doccia nell'ultima uscita contro lo Scanzorosciate. La squadra di Rizzoli per riprendere quota dovrà necessariamente battere il Darfo Boario in casa, impresa tutto sommato non così proibitiva nonostante le assenze e i problemi d’organico. Ma mai dire mai. Il Darfo non ha ancora battuto una bergamasca e sarà difficile vederlo trionfare stavolta.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Brusaporto: 1.90

Pareggio: 3.15

Vittoria Darfo Boario: 3.70

Quota consigliata: 1+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre)

Vittoria Brusaporto: 100%

Pareggio: 0%

Vittoria Darfo Boario: %