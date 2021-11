Franciacorta-Scanzorosciate: Facchetti e Cortinovis firmano la pace di Adro, per i bresciani la vittoria manca ormai da cinque turni

Nella propria tenuta di Adro il Franciacorta non è riuscito ad andare oltre il pari (1-1) contro lo Scanzorosciate, facendosi riprendere dopo la pausa da Cortinovis e vanificando così la rete del vantaggio di Facchetti siglata nella prima parte di gara. Un pareggio che non premia nessuno, se non la buona volontà dello Scanzo di riprende un match iniziato malino e finito meno peggio, grazie a qualche innesto nella ripresa adottato da Gorrini (Harizi, Belometti e Cortinana) che di certo ha dato più equilibrio e briosità alla manovra giallorossa. Questo oltre al cambio di modulo che ha visto lo Scanzo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con