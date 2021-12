Bet Friday, i pronostici del venerdì: Accademia Inter-Alcione da cuori forti, il Cimiano per ripartire, la Vis Nova per il colpaccio e la Virtus per confermarsi

Per la seconda settimana consecutiva eccoci qui con "Bet Friday": la nuova rubrica del venerdì nella quale daremo i nostri pronostici alle partite del weekend ma soprattutto chiederemo il vostro. Sì, avete capito bene: il vostro pronostico, ed è molto semplice ed immediato. Poi, come sempre, ci siamo messi in gioco e i nostri li abbiamo fatti. Ben consci del rischio di averci preso ben poco, ma questo fa parte del giorno. Torniamo a voi: come fare il pronostico?

FATE IL VOSTRO PRONOSTICO!





1) SCARICATE LA NOSTRA APPLICAZIONE (link per Android) (link per Ios)

2) REGISTRATEVI (procedura totalmente gratuita di pochi secondi)

3) APRITE L'APP DI SPRINT E SPORT NELLA SEZIONE CAMPIONATI

4) CERCATE LA VOSTRA CATEGORIA E IL VOSTRO GIRONE (esempio Under 17 Élite, girone B)

5) AGGIUNGETELO AI PREFERITI E ATTIVATE LE NOTIFICHE (sarete avvisati per consultare risultati e tabellini completi)

6) CERCATE LA VOSTRA PARTITA (esempio Enotria-Villa)

7) VOTATE: PRONTI A SCEGLIERE 1-X-2?

COME VOTARE?



Vi basterà tenere monitorata la vostra partita: oltre ai tabellini completi (formazioni, gol, voti, sostituzioni, ammonizione, espulsioni, moduli, migliori in campo e statistiche con scheda personale per ogni giocatore) troverete la sezione "aggiungi un commento". Ecco, proprio quello potrebbe essere la vostra piccola rivincita nei nostri confronti. Sempre nella sezione dedicata alla singola partita è possibile aggiornare il risultato live durante la gara: ecco, qui chiediamo un vostro piccolo sostegno aggiornandocelo durante la stessa partita.

GIRONE A

ACCADEMIA INTER-ALCIONE



Una classica milanese che vale il primato: serve altro? Fare previsioni è difficile, vero, ma è facile come non mai immaginare una partita da fuochi d'artificio. Come raccontato mercoledì, per il fattore campo, il momento e la tenuta mentale vediamo leggermente avanti l'Accademia Inter. Leggermente più indietro l'Alcione, ma è una questione di millesimi. Lo confermano poi le percentuali dei nostri utenti: voi su chi puntate?

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Accademia Inter: 2.00

Pareggio: 1.90

Vittoria Alcione: 2.20

Quota consigliata: 1+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Accademia Inter: 33%

Pareggio: 33%

Vittoria Alcione: 33%

MASSERONI-ACCADEMIA BUSTESE

Seppur per motivazione diverse, un'ultima spiaggia per entrambe. La Masseroni vuole dare continuità dopo il pokerissimo di sette giorni fa contro la Vogherese, l'Accademia Bustese è alla disperata ricerca di punti. La trasferta milanese sembrerebbe pribitiva sulla carta, per questo consigliamo la quota "1", magari con diversi gol.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Msseroni: 1.40

Pareggio: 2.50

Vittoria Accademia Bustese: 6.00

Quota consigliata: 1+over 3.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Masseroni: 80%

Pareggio: 0%

Vittoria Accademia Bustese: 20%

VARESINA-MARIANO

Il ko casalingo contro l'Accademia Inter chiede di essere vendicato, per questo la trasferta di Venegono appare un'occasione ghiotta di ottenere finalmente punti fuori casa: parliamo ovviamente del Mariano, visto che Muoio non ha la minima intenzione di lasciare per strada altri punti ed è pronto come non mai a dire la propria anche contro un avversario di livello. Quota consigliata? Noi diciamo x...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Varesina: 2.20

Pareggio: 1.80

Vittoria Mariano: 3.00

Quota consigliata: x

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Varesina: 67%

Pareggio: 17%

Vittoria Mariano: 17%

ALDINI-UNIVERSAL

Sfide di grande interesa quella di via Orsini, visto che si affrontano due delle squadre più in forma del campionato. Se l'Aldini di Vaccaro vuole poriettarsi al meglio al recupero di mercoledì contro l'Alcione, lo stesso vuole fare Puleo visto che mercoledì ospiterà la Cedratese: e se a tutto questo ci aggiungiamo una classifica che parla da sé, diveine semplice immaginare una partita tirata e incerta. Noi però diciamo 1...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Aldini: 1.90

Pareggio: 2.40

Vittoria Universal: 3.00

Quota consigliata: 1+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Aldini: 17%

Pareggio: 67%

Vittoria Universal: 17%

VOGHERESE-SESTESE

Scontro salvezza delicato quello che andrà in scena a Voghera, visto che sia Spalla che Moffa hanno l'intenzione di uscire al più presto dalla zona calda. Il primo è reduce da un brutto ko, il secondo da un'impresa sfiorata contro la Varesina: i pronostici pendono leggermente verso i padroni di casa: tra le mura amiche sanno come fare male, ma occhio al talento di Moffa e dei suoi biancocelesti.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Vogherese: 2.50

Pareggio: 3.40

Vittoria Sestese: 2.80

Quota consigliata: 1x

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Vogherese: 57%

Pareggio: 43%

Vittoria Sestese: 0%

SEGURO-CEDRATESE

Un crocevia per entrambe, sebbene le ambizioni di classifica siano leggermente diverse: Silipo vuole la zona playoff, Birarda vuole lasciare quella playout. Il pronostico pende decisamente verso i blues, visto che tra le mura amiche sono una delle squadre più letali della regioni e il ko di Milano contro l'Alcione chiede ancora vendetta.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Seguro: 1.90

Pareggio: 2.50

Vittoria Cedratese: 4.00

Quota consigliata: 1+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Seguro: 71%

Pareggio: 14%

Vittoria Cedratese: 14%

GIRONE B

ENOTRIA-VIS NOVA

Ferraioli pregusta eccome il panettone dedicato alle capolista dell'Élite, per questo la sfida alla Vis Nova assume un'importanza decisiva visto che rappresenta un momento importante nel percorso dei rossoblù. Di fronte si troveranno le lucertole di Nigro, che vorranno sicuramente iniziare col piede giusto la settimana che porterà alla sfida con il Ponte San Pietro: nel mezzo, mercoledì 8 dicembre, un'altra sfida da fuochi d'artificio contro il Lombardia Uno. Ma questa è un'altra storia...

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Enotria: 2.00

Pareggio: 2.90

Vittoria Vis Nova: 3.60

Quota consigliata: 1x

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Enotria: 80%

Pareggio: 0%

Vittoria Vis Nova: 20%

PONTE SAN PIETRO-LOMBARDIA UNO

E adesso? Come accaduto giusto una settimana fa per Tritium-Ponte, anche questa volta ci troviamo in grossa difficoltà nel fare pronostici: Pirovano o Gagliardi? Quella di Madone è a tutti gli effetti una partita da non perdere, vista l'importanza ai fini della classifica, quest'ultima corta come non mai. Noi questa volta non ci sbilanciamo e diciamo x.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Ponte San Pietro: 2.50

Pareggio: 2.00

Vittoria Lombardia Uno: 2.70

Quota consigliata: x+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Ponte San Pietro: 0%

Pareggio: 50%

Vittoria Lombardia Uno: 50%

VILLA -FOLGORE CARATESE

E adesso? Parte due. In questo caso ci troviamo di fronte al più classico degli scontri salvezza. Il momento indicherebbe come favorita la Folgore, reduce da un trionfo sudato ma meritato contro il Villa Valle, il fattore campo, l'oroglio, e la voglia bianconera ci suggerisce invece il Villa leggermente favorito. Ma in questo campionato non è mai detta l'ultima.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Villa: 2.20

Pareggio: 3.20

Vittoria Folgore Caratese: 2.90

Quota consigliata: 1x

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Villa: 44%

Pareggio: 11%

Vittoria Folgore Caratese: 44%

BRIANZA OLGINATESE-MANARA

A farlo ad inizio anno, questo pronostico penderebbe decisamente verso i bianconeri. La realtà è tuttavia ben diversa, quindi tocca resettare il cervello e pensare in modo lucido: chi avrà la meglio? Difficile anche in questo caso, ma il magic moment del Manara non puà e sicuramente non passerà inosservato, dunque a Gnutti servirà una prova di forza incredibile per portarsi a casa il tanto agognato bottino pieno.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Brianza Olginatese: 2.50

Pareggio: 3.00

Vittoria Manara: 2.60

Quota consigliata: Gol+over 2-5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Brianza Olginatese: 33%

Pareggio: 33%

Vittoria Manara: 33%

VILLA VALLE-TRITIUM

Anche in questo caso ad inizio anno non l'avrebbe mai detto nessuno, ma la Tritium parte favorita eccome a Villa d'Almé. Per il momento, per la classifica, ma soprattutto per il periodo nero che stanno vivendo i ragazzi di Terzi. Ai giallorossi serve una reazione immediata, proprio per questo immaginarla già domenica è tutt'altro che utopia. ma da qui a battere la Tritium ce ne passa: non ci resta che viverci la partita.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Villa Valle: 2.50

Pareggio: 2.90

Vittoria Tritium: 2.20

Quota consigliata: X2

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Villa Valle: 0%

Pareggio: 67%

Vittoria Tritium: 33%

CIMIANO-CISANESE

A Milano nulla sarà scontato: né la reazione del Cimiano, né la conferma della Cisanese, né tantomeno il risultato finale. Certo, espugnare via Don Calabria dopo che appena quindici giorni fa è caduta l'Enotria appare un'impresa quasi impossibile, ma Ronchi ci ha abituati in queste prime nove giornate e, sebbene il nostro pronostico veda leggermente avanti i rossoneri, nulla - come detto - è scontato.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Cimiano: 2.00

Pareggio: 2.60

Vittoria Cisanese: 3.50

Quota consigliata: 2+over 3-5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Cimiano: 50%

Pareggio: 17%

Vittoria Cisanese: 13%

GIRONE C

UESSE SARNICO-TREVIGLIESE

Questo match inaugura il decimo turno e vede frapposte due squadre reduci entrambe da una battuta d’arresto nel turno precedente: nessun giocatore squalificato per parte, da verificare nella rifinitura chi avrà qualche acciacco fisico. Di certo è una delle sfide più interessanti della giornata perché l’una (il Sarnico) lotta per il primato, l’altra (la Trevigliese) per i playoff. Pertanto la gara potrebbe essere risolta da colpi individuali, la fantasia in entrambe non manca.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Uesse Sarnico: 1.90

Pareggio: 3.50

Vittoria Trevigliese: 2.80

Quota consigliata: 1+nogol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Uesse Sarnico: 33%

Pareggio: 67%

Vittoria Trevigliese: 0%

DARFO BOARIO-FRANCIACORTA

Ultima gara a Cividate Camuno per i ragazzi di Norman Fontana, costretti all’esilio dal proprio stadio per via dei lavori di manutenzione che hanno segnato l’intera andata. Per i neroverdi quindi paradossalmente anche le gare casalinghe erano quasi delle «trasferte» ma ormai prossime a terminare con l’ultimo scontro col Franciacorta. Di certo Fontana dovrà ottenere il massimo da queste ultime partite d’andata visto che la quota salvezza è fissata a 21 e 5 punti al giro di boa sarebbero quasi una sentenza anticipata. Il Franciacorta viceversa non vince da 5 turni: sarà partita vera.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Darfo Boario: 3.50

Pareggio: 2.50

Vittoria Franciacorta: 2.30

Quota consigliata: x2+under 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Darfo Boario: 0%

Pareggio: 33%

Vittoria Franciacorta: 67%

VIRTUS CISERANO BERGAMO-CILIVERGHE

La Virtus insegue la settimana vittoria consecutiva per poi cercar di chiudere l’andata alla cifra tonda tonda di 30 punti, numeri che in proiezione anche per il ritorno dovrebbero relegarla alla fase-2 dei playoff senza troppi patemi d’animo. Domenica la vittoria la incoronerebbe Campionessa d’Inverno con un turno d’anticipo e visto lo strepitoso momento di forma di Roberto Colleoni (bomber atipico, è un centrale di difesa) tutto fa pensare alla festa rossoblù. Sergio Persegani però sguinzaglierà i suoi alla battaglia.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Virtus Ciserano Bergamo: 1.10

Pareggio: 3.50

Vittoria CIliverghe: 6.00

Quota consigliata: 1+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Virtus Ciserano Bergamo: 71%

Pareggio: 14%

Vittoria Ciliverghe: 14%

VIGHENZI-CREMA

La squadra di Vittorio Sandrini dovrà evitare ancora passi falsi come quelli avuti contro la Sported, costati due turni fa punti pesanti a Sirmione in ottima playoff. Ora sfiderà un’altra cremonese a caccia di punti ma fortemente scossa dalle sei reti incassate nel recupero infrasettimanale contro la Pavoniana. Mantenere i ritmi alti potrebbe essere la chiave del match, visto il limite ancora non superato da parte degli undici di Carera di mantenersi attaccati al match per tutto l’arco della gara. Di certo se proporrà un gioco zemaniano come quello visto a Molinetto di Mazzano le chance di successo saliranno enne volte. Il Crema dovrà rinunciare allo squalificato Vincenzo Verrilli.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Vighenzi: 2.00

Pareggio: 2.50

Vittoria Crema: 2.90

Quota consigliata: 1+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Vighenzi: 100%

Pareggio: 0%

Vittoria Crema: 0%

SCANZOROSCIATE-SPORTED MARIS

Lo Scanzorosciate è uscito indenne dalla trasferta di Adro contro il Franciacorta e ora può cercare di mettere nel mirino la Trevigliese e avvicinarsi così alla zona playoff, contando magari sui difficili impegni riguardanti i ragazzi di Galbiati (Trevigliese) e la Pavo. Ma davanti a sé avrà la Sported, desiderosa di mettersi nuovamente dietro il Crema e sicuramente alla ricerca della porta-salvezza (a tal proposito potrà contare sulla difficile trasferta del Ciliverghe a Bergamo). Una partita quindi non scontata e nella quale la panchina più lunga dei cremonesi potrebbe fare la differenza.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Scanzorosciate: 2.40

Pareggio: 2.90

Vittoria Sported Maris: 2.80

Quota consigliata: x+gol

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Scanzorosciate: 33%

Pareggio: 67%

Vittoria Sported Maris: 0%

BRUSAPORTO-PAVONIANA

Scontro al vertice fra la seconda della classe e la quarta, con il Brusaporto uscito brillantemente dalla mini-serie negativa iniziata contro la Virtus che gli aveva causato un rallentamento costato - almeno fino al capitombolo di 7 giorni fa del Sarnico - la piazza d’onore. Nel turno precedente Rizzoli ha potuto far a meno di bomber Algarotti, ma col suo ritorno potrà contare sulla cavalleria pensante in avanti per battere i bresciani. Attenzione però: il tandem Maccarinelli-Bolpagni già dal successo nel recupero col Crema sta già pensando alla «gabbia» per imprigionare l’attaccante principe del girone C.

• PRONOSTICO DI SPRINT E SPORT

Vittoria Brusaporto: 2.30

Pareggio: 3.15

Vittoria Pavoniana: 2.70

Quota consigliata: 1x+over 2.5

• PRONOSTICO UTENTI DI SPRINT E SPORT (aggiornato alle ore 16 di venerdì 3 dicembre)

Vittoria Brusaporto: 50%

Pareggio: 50%

Vittoria Pavoniana: 0%