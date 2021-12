Masseroni-Acc.Bustese: Buffa e Buson ribaltano la rete di Dugo e segnano la svolta per la squadra di Loi

L'Accademia Bustese vince 3-1 sulla Masseroni e lancia un chiaro messaggio al campionato. I granata non sono affatto quella squadra 'cuscinetto' che tutti ormai si aspettavano: anzi, sono solidi e compatti. Loi caccia via i fantasmi del passato - e l'incubo di una difesa che concedeva troppi gol agli avversari - vincendo la sua prima in panchina dopo l'addio di Diego Merizio. E questo non può essere un fuoco di paglia, perché per subire così poco contro uno degli attacchi più forti del campionato e segnare tre reti ai bianconeri ci vuole molto di più che un colpo di fortuna....

