Villa-Folgore Caratese: tris memorabile per gli ospiti con un Negri in versione Superman, i padroni di casa crollano ancora una volta

Si chiude sul risultato di 3-0 per gli ospiti la gara tra Villa e Folgore Caratese. I bianconeri impostano la gara sul pressing e sul controllo ma favoriscono il contropiede degli ospiti che capitalizzano tutte le occasioni. Le firme di Degrassi, Elli e Abumkabar regalano alla Folgore Caratese la seconda vittoria consecutiva grazie anche all'aiuto di Negri che si è fatto trovare in una forma straordinaria parando anche un rigore. Per il Villa arriva il secondo ko consecutivo in campionato, oggi fermati da una grande prestazione del portiere che spinge la squadra sempre più giù in classifica. Colpaccio Folgore Caratese. La...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con