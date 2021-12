Manara-Enotria: bersaglieri colpiti e campionato affondato, Chiodi e De Leo timbrano l'ennesimo successo rossoblù

Le vittorie in campionato sono nove ma il voto in pagella è dieci per l’Enotria Under 17 che corona un girone di andata pressoché perfetto, vincendo anche in casa della Manara (1-2). La sfida ha visto le migliori occasioni prodursi nel primo tempo ma i gol sono arrivati invece nel secondo. Il finale è maturato nei primi nove minuti della ripresa e ha lasciato poi seguito a una gara dove l’Enotria è riuscita a controllare con buona padronanza il campo, senza rischiare praticamente nulla. Dall’altra parte, bene anche i padroni di casa, sempre in partita e autori di una prestazione...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con