Angolo Statistiche, i migliori del girone d'andata: Sabili e De Leo svettano sul trono milanese, Baldelli rè il e della bergamasca

I numeri. Scienza esatta per molti, oggetto misterioso per altri, strumento (quasi) infallibile per altri ancora. C'è poi chi, come noi, li utilizza come base di partenza per raccontare storie, nella fattispecie quelle del girone d'andata dell'Under 17 Élite. Questa volta niente Oscar o Top 11, solamente i numeri, utilizzati per capire chi sono gli mvp per media voto del girone d'andata: 7.5, 7.5, 7.4, ovvero le medie rispettivamente di Yassine Sabili, Lorenzo De Leo e Marco Baldelli. Una poltrona per due? No, un trono per tre: Universal, Enotria e Uesse Sarnico si possono coccolare i propri baby talenti, protagonisti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con