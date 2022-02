La Grande Inter dei Millennials: il meglio della Generazione Z

Sarti, Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair, Mazzola, Corso; Suárez, Peiró. Allenatore Herrera. Siamo negli anni '60. Dopo una trafila di stagioni difficili da digerire, l'Inter di Angelo Moratti ingaggia dal Barcellona Helenio Herrera, che da lì a poco sarebbe diventato uno dei protagonisti della Grande Inter: è l'inizio di un sogno che ancora oggi gli interisti più longevi ricordano, compresa la lettura dell'indimenticabile formazione in terzine.

La Grande Inter: uno scatto della formazione nerazzurra di Helenio Herrera, capace di segnare un'epoca e scrivere una delle storie più belle della storia del calcio (foto Wikipedia)

Moroni, El Assli, Colleoni; De Pasquale, Inzaghi, Consoloni; Baldelli, Pellegrino, Vallecaro; De Leo, Algarotti. Allenatore Puleo. Siamo negli anni '20, questa voltadel nuovo millennio. Dopo un girone d'andata di undici partite, la formazione stellare dell'Under 17 Élite è realtà: a differenza di quella nerazzurra degli anni '60 rappresenta quasi un'utopia, visto che nel nostro undici abbiamo selezionato quelli che, a nostro avviso, sono i talenti più cristallini in circolazione. Ai quali, tuttavia, bisogna aggiungere anche un dodicesimo: Giulio Vecchi, trequartista dell'Alcione e scelto a completamento di una rosa da sogno. Allenata nientepopodimeno che da Giuseppe Puleo, artefice del miracolo Universal.

I NOSTRI TOTY

Con l'edizione in edicola da lunedì 7 febbraio, disponibile anche anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web (CLICCA QUI), è giunta al termine la rubrica dedicata ai nostri TOTY (Team of the Year). Sulla falsariga di ciò che avviene su FIFA, il videogioco calcistico più famoso e venduto al mondo, abbiamo selezionati quelli che per noi sono stati i giocatori che meglio si sono comportati nell'anno solare. Quattro edizioni, quattro pagine interamente dedicate. Il nostro focus attualmente è sull'Under 17 Élite, in attesa dell'Under 15 Élite.

ELENCO USCITE

MORONI, EL ASSLI, COLLEONI

Da sinistra a destra le carte di Moroni, El Assli e Colleoni: talenti del Ponte San Pietro, dell'Accademia Inter e della Virtus Ciserano Bergamo

Il primo portiere, il secondo e il terzo difensori. Tanto uniti quanto divisi: il nostro primo terzetto rappresenta un vero e proprio muro invalicabile in fase difensiva, senza disdegnare tuttavia quella offensiva. Il merito è tutto di Colleoni, che in maglia Virtus Ciserano Bergamo è stato capace di mettere a segno ben otto gol in appena undici uscite. Numeri che sarebbero niente male per un attaccante, straordinari se raccontano le gesta di uno che nella vita fa il difensore centrale.

DE PASQUALE, INZAGHI, CONSOLONI

Da sinistra a destra De Pasquale, Inzaghi e Consoloni: i primi due centrale difensivi di Enotria e Lombardia Uno, il terzo regista della Brianza Olginatese di Daniele Cadelano

Due muri difensivi e un regista, tutti e tre punti fermi della Rappresentativa di Daniele Tacchini e i grado di formare un triangolo davvero niente male: Consoloni vertice alto a smistare palloni e ad agire da guardia, Inzaghi e De Pasquale vertici bassi per difendere la porta di Moroni. Un tris di assoluto talento, carisma, tecnica e personalità: se Inzaghi è arrivato al Lombardia Uno la scorsa estate, diventando in fretta una pedina imprescindibile per Gagliardi, De Pasquale e Consoloni sono da diversi anni i portabandiera di Enotria e Brianza Olginatese.

CLICCA PER LE PAGINA DI GIORNALE (DIFENSORI) (CENTROCAMPISTA)

BALDELLI, PELLEGRINO, VALLECARO

Tecnica, velocità e classe da vedere: le carte di Baldelli, Pellegrino e Vallecaro, da sinistra a destra in forza all'Uesse Sarnico, all'Enotria e all'Aldini

Due fantasisti, capaci di giocare praticamente in qualsiasi ruolo dal centrocampo in su, e un esterno d'attacco, adattabile anche a falso 9 o seconda punta. Al primo identikit rispondo Baldelli e Pellegrino: il primo trequartista del Sarnico, fulcro del gioco di Pozzoni, capitano e leader tecnico della squadra; il secondo tuttocampista dell'Enotria, impiegato sia da esterno d'attacco, che da trequartista/mezzala o addirittura da mediano, anch'esso capitano. Il jolly offensivo è invece Vallecaro, capace con la sua classe di far impazzire praticamente tutti i difensori del girone A.

CLICCA PER LA PAGINA DI GIORNALE ( CENTROCAMPISTI ) ( ATTACCANTE

DE LEO, ALGAROTTI

Fiuto del gol: De Leo dell'Enotria e Algarotti del brusaporto sono due attaccanti letali, capaci di segnare gol a valanga (10 il primo, 9 il secondo)

La furia dei Titani? No, la furia di De Leo e Algarotti. Che poi, in fin dei conti, due titani lo sono eccome: il primo - passato in estate dal Cimiano all'Enotria - ha dimostrato qualità fisiche e di finalizzazione ben sopra la media, il secondo - fresco di gol con l'Under 19 Nazionale del Brusaporto contro la Tritium, rappresenta il prototipo di attaccante completo. De Leo è la classica prima punta: un nove d'area di rigori, capace di buttarla dentro sia di testa di piede. Algarotti è invece più dinamico, visto che può essere impiegato sia da attaccante che da esterno.

ALLENATORE PULEO, VECCHI DODICESIMO

La carta del nostro straordinario dodicesimo: Giulio Vecchi. Trequartista dell'Alcione, rappresenta quel giocatore di tecnica e qualità di cui nessuno allenatore vuole fare a meno

Giuseppe Puleo come Helenio Herrera. Sebbene il miracolo - ancora in corso - del primo con la sua Universal non sia minimamente paragonabile a quello del secondo con l'Inter di Angelo Moratti, è altrettanto vero che, con le dovute proporzioni, ci troviamo davanti a una coppia di allenatori che ha molto in comune, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale. A completare il nostro dream team c'è Giulio Vecchi, baby talento dell'Alcione e probabilmente nella top 5 dei classe 2005 da tenere d'occhio.