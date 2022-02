La top 5 delle partite più belle del 2021

A meno di quattro giorni dall'inizio del girone di ritorno - il cui semaforo verde si accenderà quattro settimane dopo il calendario stilato a inizio anno - e guardando a quella che è stata la prima parte di stagione, i ricordi che riaffiorano maggiormente sono legati, manco a dirlo, alle partite. Sono state 198 le partite disputate nell'Under 17 Élite, equamente divise nei tre gironi che caratterizzano il campionato giovanile Regionale più prestigioso. Di queste ne abbiamo individuate cinque, ovviamente di quelle seguite direttamente sul campo, stilando così la nostra personale classifica.

5ª POSIZIONE: ENOTRIA-PONTE SAN PIETRO

Luca Moroni, portierone del Ponte San Pietro ed eletto migliore in campo nonostante la sconfitta per i blues di Valerio Pirovano

31 ottobre 2021, giorno di Halloween. L'Enotria ospita in casa il Ponte San Pietro per quella che, da lì a poco, si sarebbe rivelata una domenica tutt'altro che semplice per la capolista. Il perché porta nome e cognome precisi: Luca Moroni, portiere del Ponte San Pietro, protagonista di una prova a dir poco spettacolare. A spianare la strada ai rossoblù di Ferraioli, nonostante le difficoltà, è Chiodi: al 20' è 1-0. L'Enotria non la chiuse, il Ponte trova fiducia: la conseguenza? Il gol del pareggio poco prima della mezz'ora nella ripresa. Il calcio di rigore trasformato da Gritti - causato dal portiere di casa Caviglia, espulso nella circostanza - è preciso, così come è precisa la beffa che in pieno recupero costringe Pirovano alla sconfitta, visto che Bueti poco prima del triplice fischio riporta avanti in modo decisivo i suoi.

4ª POSIZIONE: ALDINI-UNIVERSAL

Yassine Sabili in uno scatto nel post gara di Aldini-Universal, sfida vinta dai ragazzi di Giuseppe Puleo con un gol nel recupero

4 dicembre 2021. In via Felice Orsini è tempo di Aldini-Universal, la sfida per le zone nobili che non ti aspetti. I padroni di casa di Vaccaro sono in cerca di conferma, gli ospiti di Puleo non hanno alcuna intenzione di mollare la vetta: il risultato? Una partita splendida. Per la qualità delle due squadre, che se le sono date di santa ragione senza esclusione di colpi; per la qualità dei giocatori, da Peverelli dell'Aldini a Balconi dell'Universal; per l'epilogo, visto che il gol di Sabili è arrivato sugli sviluppi di un calcio di rigore a tempo praticamente scaduto, con il fantasista giallorosso freddo nel ribattere a rete dopo il miracolo del numero 1 meneghino.

3ª POSIZIONE: CIMIANO-ENOTRIA

L'eroe rossonero nel derby Cimiano-Enotria: Toscano, subentrato dalla panchina, ha messo a segno il gol più importante della sua carriera ed ha mandato in paradiso Gazzola

21 novembre 2021. Il palcoscenico è di quelli che hanno fatto la storia del calcio giovanile Regionale: il centro sportivo di via Don Calabria. La sfida è di quelle imperdibile, un derby meneghino ricco di storia, fascino e blasone: Cimiano-Enotria. Ad arricchire ancor di più l'attesa c'è una classifica quasi agli antipodi, con i rossoblù invincibili e i rossoneri più indietro causa un mix di sfortuna, infortuni ed episodi favorevoli. Al novantesimo fa festa il Cimiano, che grazie alla maestria di Cristiano Gazzola - a cui va il merito per aver preparato la partita a dir poco alla grande - battono i rivali di sempre e si rilanciano verso la vetta.

2ª POSIZIONE: CILIVERGHE-VIGHENZI

Moubarak Bara, talento della Vighenzi e protagonista assoluto della sfida rocambolesca in casa del Ciliverghe

28 novembre 2021. In casa del Ciliverghe, a detta del nostro inviato presente sul campo, va in scena «la partita più pazza del mondo». Il perché lo si evince in primis dal risultato, decisamente inusuale - specie se si parla di un campionato Élite: 4-6. Dieci gol, sorpassi, controsorpassi, doppiette, errori e giocate di classe: tutto questo e molto altro hanno trovato casa a Mazzano, in una mattinata che difficilmente verrà dimenticata in fretta. Per buona pace di Persegani, costretto a leccarsi le ferite, e per la felicità di Sandrini, che si è potuto godere una domenica a dir poco pirotecnica.

1ª POSIZIONE: ACCADEMIA INTER-ALCIONE

Vecchi (a sinistra) e Mazzola (a destra), due degli artefici della straordinaria vittoria dell'Alcione sul campo dell'Accademia Inter

5 dicembre 2021. In via Cilea è tempo della grande classica, una di quelle sfide capace di tenere col fiato sospeso praticamene chiunque. Lo dice la storia delle due società - Accademia Inter e Alcione - ma soprattutto la rivalità, normale conseguenza visti i quattro chilometri scarsi che dividono via Cilea da via Olivieri. La sfida d'andata si gioca nella tana nerazzurra, fino a quel momento un fortino inespugnabile per la formazione di Beppe Bergomi. C'è però un classe 2005 che non si è trovato pienamente d'accordo, visto il gol splendido con il quale ha risolto la partita nel primo tempo: Giulio Vecchi. Con un gol semplicemente spaziale, il fantasista ha risolto la classica ed ha mandato gli orange in paradiso.