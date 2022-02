Che scintille tra Vogherese e Aldini, Davide Spalla: «Li abbiamo presi a pallonate»

23 ottobre 2021. In via Felice Orsini va in scena Aldini-Vogherese, gara valida per la quarta giornata del girone d'andata di Under 17 Élite. Partono meglio gli ospiti, ma a spuntarla sono i padroni di casa che al novantesimo fanno festa dopo un 4-1 strepitoso.

12 febbraio 2022. Al Comunale Giovanni Parisi di Voghera è tempo di rivincita tra Vogherese e Aldini, per quella che rappresenta la prima uscita ufficiale del nuovo anno per l'Under 17 Élite. A causa del rinvio a data da destinarsi delle prime tre giornate del girone di ritorno, la sfida tra Spalla e Vaccaro rappresenta a tutti gli effetti l'inizio ufficiale del girone di ritorno.

La vista da fuori dello Stadio di Voghera, cornice della sfida tra Vogherese e Aldini

SCINTILLE

Né vincitori né vinti: questo il bilancio della sfida di Voghera, che certamente non passerà alla storia come la partita più divertente del campionato, ma che rimarrà impressa - tra le altre cose - per le vicende extra-calcistiche. Quest'ultime capaci di far passare in secondo piano il doppio esordio di De Petris lato Vogherese e Olmari lato Aldini, rispettivamente ex Ausonia e Seguro, protagonisti con le proprie marcature del parziale finale di 1-1. Tuttavia, come detto, la suddetta sfida verrà ricordata come una delle meno emozionanti dell'intero campionato e per le scintille, in campo durante la partita e nel post gara. Quanto accaduto sul rettangolo verde racconta di una sfida tra due ottime squadre, le quali non hanno però offerto la propria migliore prestazione. Circa le vicende extra-calcistiche, non sono mancate le polemiche - dall'arbitraggio agli atteggiamenti della squadra avversaria.

QUI VOGHERESE

Il primo a non mandarla a dire è Davide Spalla, allenatore dell'Under 17 nonché direttore sportivo del settore giovanile: «Li abbiamo presi a pallonate - dichiara il tecnico - e sottomessi per tutti i novanta minuti. Abbiamo però commesso troppi errori sotto porta, avendo infatti avuto almeno sette palle gol nitide. Ai miei non ho nulla da dire, anzi: sono contento della prestazione e di cosa abbiamo dimostrato, dall'altra parte è evidente che l'Aldini non abbia creato alcun pericolo, tirando di fatto in porta solamente in occasione del loro gol, oltretutto fortunoso». A portare in vantaggio i vogheresi è stato il neo acquisto Nicolò De Petris, lesto nel battere Morena con un tap-in ravvicinato da vero rapace.

QUI ALDINI

Si divide invece in due l'umore di Mariano Vaccaro: se da una parte c'è il rammarico per non aver messo in mostra la propria versione migliore, dall'altra c'è l'amarezza per quanto visto sul terreno di gioco. L'analisi del tecnico dei Falchi parte dalla prestazione dei suoi classe 2005: «Eravamo desiderosi di giocare e la voglia era tanta, forse troppa. Considerando anche le numerose assenze - prosegue l'allenatore - non abbiamo offerto una buona prova. Mi prendo però tutte le responsabilità, ma è evidente che non sia stata una partita di calcio». Tuttavia, secondo Vaccaro, la sfida di Voghera potrà servire da lezione per i suoi: «La Vogherese ha avuto un atteggiamento antisportivo, è stata una partita davvero confusionaria ma sono felice che l'abbiamo riacciuffata. Credo infatti sia un buon modo per maturare».