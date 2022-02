Djouhaer giganteggia e regna, Castillo dà tutto e anche di più

La rocambolesca vittoria per 5-4 rilancia la Masseroni di Viola verso la corsa playoff contro un'Universal rimaneggiata ma mai doma. La CLASSIFICA ora sorride alla squadra di Via Madruzzo, a sole 3 lunghezze dalla Varesina al quarto posto. Ad un primo tempo da fuoco e fiamme (3-2) replica una ripresa non di pari intensità, ma di emozioni se possibile maggiori. Sugli scudi per i padroni di casa il trio Djouhaer-Bandera-Mozzon, con l'aiuto del subentrato Braga. I giallorossi vedono le grandi prestazioni di Sabili, doppietta per lui, e di Castillo.LE PAGELLE MASSERONI Santulli 7 Si esalta con...