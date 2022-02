Gol e spettacolo, le foto del big match della settimana

Il big match delle Giovanili dello scorso weekend era certamente Enotria-Lombardia Uno di Under 17 Elite. Una partita che non ha deluso le attese: 4 gol (3-1 per i rossoblù il risultato finale), buoni ritmi nonostante la lunga pausa invernale, un paio di episodi da moviola e il giusto agonismo tra i ragazzi delle due nobili milanesi.

A vincere sono stati i ragazzi di Alessandro Ferraioli trascinati da un super Lorenzo De Leo, che con una doppietta ha aperto e chiuso il risultato: nel mezzo, le reti di Yte per il momentaneo 1-1 del Lombardia Uno e di Inchingolo per il secondo vantaggio dell'Enotria.

