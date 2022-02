Segna sempre Stefano Botta

Lo Sported Maris perde una delle sue partite migliori (2-3) a causa della tripletta di uno scatenato Stefano Botta che ha capitalizzato tutte le occasioni create per prendere per mano il suo Ciliverghe e allontanarlo così dalla zona calda della graduatoria. E mentre per la squadra cremonese la classifica rimane ancora precaria al penultimo posto, a quattro lunghezze dalla linea di galleggiamento, il Ciliverghe si prende una bella boccata d’ossigeno e incassa una delle vittorie più importanti per mettersi a cinque distanze dal baratro retrocessione. Spicca in questa giornata il grande talento di Stefano Botta, ex Cremonese, il quale grazie alla sua tripletta può vantare gran parte del merito dell’impresa gialloblù, al netto del contributo importante dei compagni. Per il 9 di Molinetto di Mazzano un gran momento, dunque, viste anche le 9 reti messe a referto in questa stagione che lo portano ad essere uno dei giocatori più prolifici del girone dietro solamente a Samuele Algarotti, bomber del Brusaporto. Se Botta continuerà su questi livelli potrà davvero insidiarsi sul trono del gol, e portare senza troppi patemi la sua squadra ad una salvezza tranquilla.

PRIMO ROUND

Inizio arrembante dei biancoverdi di Matteo Borghetti che nei primi 20 minuti si rendevano più volte pericolosi. Dopo un bel tiro di Olivadese deviato da un difensore nelle prime battute era Gastaldi, involatosi al 25' verso la porta sguarnita dopo aver saltato anche il portiere, ad essere incredibilmente fermato sul più bello dal direttore per una sospetta posizione di fuorigioco: il pubblico rumoreggia così come i giocatori in campo. Lo stesso Gastaldi poco dopo, ingannato da un rimbalzo, sprecava l’ennesima ripartenza calciando fuori a tu per tu con Dikouk. Ma a capitalizzare al meglio il proprio gioco era allora verso il finale di frazione il Ciliverghe, passato un po’ a sorpresa in vantaggio con Botta per il primo dei suoi tre capolavori di giornata. Traversone senza pretese dalla metà campo ed errato disimpegno della difesa, ottima lettura di Jadid che serviva bene Botta sul taglio per l’anticipo dello stesso attaccante ai danni di Archetti, quest’ultimo beffato in uscita da un tocco morbido (0-1). Ciliverghe più concreto e Sported con diversi rimpianti alla tisana.

SECONDO ROUND

Di marca bresciana, proprio com’era finita la frazione precedente, il ritorno in campo. Gli ospiti prima sfioravano la rete rendendosi pericolosi con una punizione di Botta (fuori di un soffio), poi si concedevano il bis sempre con l’ex giocatore della Cremonese, scatenatissimo, il quale trovava l’angolino basso alla destra di Archetti a seguito di un batti e ribatti in area (0-2). Borghetti a quel punto provava ad inserire forza fresche per raddrizzare le cose: dentro Andrea Maculotti per Chiesa e poco dopo anche Ferrari e De Cristofaro avrebbero avuto il proprio turno. Mosse che fruttavano subitamente grazie a Carotti e al suo bel pallone in area sul quale Gastaldi anticipava tutti di testa per l’accorcio delle distanze (1-2). Il tecnico bresciano Chiarini provava allora a variare qualcosa togliendo lo stanco Jadid per Montella. Sulle ali dell’entusiasmo, però, i ragazzi di Borghetti si spingevano in avanti alla ricerca del pareggio che arrivava - puntualmente - con Maculotti al 64’. Altro assist dell’ottimo Carotti a pescare proprio il neo entrato (classe 2006) per il bel tocco morbido dello stesso appena dentro l’area piccola a mettere fuori causa l’ex Vighenzi Dikouk. Ma quando la partita si stava indirizzando verso un pareggio tutto sommato giusto, ecco il tiro senza pretese di Rebolledo che incocciava nel braccio di Spoti per la conseguente assegnazione del calcio di rigore a pochi sgoccioli dalla fine. Violente destro nel sette e per Botta il pallone è già assicurato nel borsone (2-3). Sembrava finita ma in pieno recupero ancora brividi con il sinistro del cremonese Maculotti sul palo: per il Cili stavolta è festa.